La mobilità elettrica fa WoW: ecco i nuovi scooter in gamma

Gli scooter elettrici Model 4 e Model 6 di WoW si caratterizzano per un look moderno e tecnico, luci 100% full-LED dal design originale e posizionamento delle batterie ai lati della seduta posteriore La batterie da 3,0 kWh garantisce un'autonomia di 106,7 km per il Model 4 e 95,8 km per il Model 6. La velocità massima è limitata per legge a 45 Km/h per il Model 4 e si attesta a 85 Km/h per il Model 6

Wow, startup lombarda fondata nel 2019 e focalizzata sul settore dell’elettrico a due ruote, vuole mettersi alle spalle le difficoltà imposte dal lockdown e per farlo ha presentato due due modelli, il Model 4 (L1e) e il Model 6 (L3e), che dal prossimo autunno vedremo circolare sulle strade italiane ed europee.

Scooter elettrici Wow: le caratteristiche

La nuova mobilità elettrica parla sempre di più italiano e l’arrivo di aziende come Wow non fa che aumentare il ventaglio di scelta da parte della clientela. Gli scooter elettrici WoW si caratterizzano per un look moderno e tecnico, luci 100% full-LED dal design originale e posizionamento delle batterie ai lati della seduta posteriore. Le dimensioni generose garantiscono un alto livello di comfort, mentre il peso dei veicoli (senza batterie) è di 93 Kg per il Model 4 e 95 Kg per il Model 6. Con le batterie il peso varia, a seconda della capacità delle stesse, ma siamo nell’ordine dei 20 kg. Sia la versione Model 4 (che si può guidare già a 14 anni), sia la versione Model 6 (dai 16 anni) hanno prestazioni elevate e superiori rispetto agli scooter elettrici esistenti, con potenze rispettivamente 3.9 kW e 4.73 kW di. Il motore centrale, non nella ruota posteriore, con trazione a cinghia dentata, consente più potenza e una ottimale distribuzione dei pesi. La batterie da 3,0 kWh garantisce un’autonomia di 106,7 km per il Model 4 e 95,8 km per il Model 6. La velocità massima è limitata per legge a 45 Km/h per il Model 4 e si attesta a 85 Km/h per il Model 6.

Sotto il sedile anteriore è presente anche un vano con capacità di quasi 55 litri che permette di alloggiare due caschi JET. Il vano è accessibile mediante una apertura, completamente elettronica, integrata nel veicolo e gestibile da remoto o mediante telecomando. Le ruote da 16 pollici conferiscono altezza e importanza al mezzo, offrendo un maggiore comfort di guida nei percorsi cittadini. C’è anche la retromarcia, attivabile da un interruttore sul comando del manubrio è utilizzabile a bassa velocità. Il sistema di ricarica della batteria durante la frenata consente la generazione di energia durante la frenata, in particolare nelle aree urbane dov’è possibile risparmiare fino al 15% di energia.

Scooter elettrici WoW: quando arriveranno e quanto costano

Ideati, progettati e costruiti in Italia, gli scooter elettrici saranno distribuiti in Italia, Francia, Spagna, Germania, Olanda e Belgio a partire dal prossimo autunno. Il prezzo del Model 4 è di 3.750 euro IVA inclusa e di 4.790 euro per il Model 6.