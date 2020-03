La nuova Husqvarna 701 Enduro LR arriva nei concessionari

Husqvarna 701 Enduro LR monocilindrico da 692,7 cc eroga una potenza massima di 74 CV e offre coppia in abbondanza, con un'erogazione della potenza perfettamente lineare in ogni condizione di guida. È già disponibile presso tutti i concessionari Husqvarna al prezzo di a 11.790 euro franco concessionario

Dopo la presentazione avvenuta durante l’ultima edizione di EICMA, la Husqvarna 701 Enduro LR, è pronta a afre il suo arrivo nelle concessionarie. La moto, che si è fatta notare per essere un nuovo modello enduro con un’autonomia esagerata (serbatoio ha una capacità di 25 litri) è ora attesa alla prova più importante.

Husqvarna 701 Enduro LR: caratteristiche e prezzo

Derivata dalla Husqvarna 701 Enduro, l’inedita Husqvarna 701 Enduro LR possiede uno straordinario rapporto peso/potenza, un comando del gas ride-by-wire e una ergonomia studiata con cura. Con il suo doppio serbatoio integrato da 25 litri, è la moto perfetta per spingersi più lontano nelle adrenaliniche avventure su strada o fuoristrada, con una autonomia fino a 500 km tra due rifornimenti. Il rinomato monocilindrico da 692,7 cc eroga una potenza massima di 74 CV e offre coppia in abbondanza, con un’erogazione della potenza perfettamente lineare in ogni condizione di guida. Equipaggiata di serie con ABS cornering, controllo di trazione sensibile all’angolo di piega, riding mode e quickshifter, la 701 Enduro LR sa coniugare la guida adventure più impegnata e il turismo a lungo raggio. Estremamente ben bilanciata e capace di straordinarie agilità e dinamica di guida, la 701 Enduro LR è dotata di sospensioni professionali con una forcella upside-down WP XPLOR da 48 mm, completamente regolabile e un monoammotrizzatore WP XPLOR che offrono 250 mm di escursione ruota per eccellenti capacità off-road.

La 701 Enduro LR è offerta con nuove, esclusive grafiche. Assolutamente unica nello stile, ha uno schema cromatico all’avanguardia che la fa spiccare su tutte. La Husqvarna 701 Enduro LR è già disponibile presso tutti i concessionari Husqvarna al prezzo di a 11.790 euro franco concessionario.