La proposta di Momodesign a EICMA 2019

La nuova gamma Momodesign è disegnata in-house dal Centro Stile del brand con l'obiettivo di dare una visione contemporanea del design che dialoga con la mobilità urbana di ultima generazione

Momodesign si è presentata alla 77° edizione dell’Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo per raccontare l’evoluzione della sua storia fatta di design, ricerca, stile, Made in Italy e sicurezza. La nuova gamma presentata è disegnata in-house dal Centro Stile del brand. Una visione contemporanea del design che dialoga con la mobilità urbana di ultima generazione.

Tutte le novità Momodesign a EICMA 2019

Protagonista indiscusso dello stand di Momodesign, rimane Aero. Nell’attesa del nuovo jet, che verrà messo in vendita nel Marzo 2020, Momodesign completa la gamma con due colori che ne enfatizzano il design all’avanguardia, in una veste decisamente aggressiva: oro opaco/decal grigio, verde militare opaco/decal grigio e visiera verde cromo. A conferma dell’innovativo concetto di design del casco Aero, progettato per avere maggiore aerodinamicità e aumentarne le performance, i riconoscimenti ottenuti nel 2019 dalle più grandi competizioni di design del mondo:

RED DOT AWARD: Product Design 2019 – Best of the Best, il massimo riconoscimento nel design e nell’innovazione. L’innovazione del casco Aero si completa ulteriormente con il sistema di ventilazione intelligente con smart control, attivabile scaricando l’app MOMODESIGN TORNADO 1.0 (Android, Apple) che permette al motociclista di staccare le mani dal manubrio il meno possibile, evitando cali di attenzione durante la guida, in particolare quella urbana, e mantenere la temperatura del casco costante anche in condizioni di flusso dell’aria insufficiente quali la guida sotto i 50Km/h o gli stop al semaforo.

Il casco diventa così un elemento “attivo” per aumentare il comfort e la sicurezza dell’utilizzatore. L’ampia visiera esterna Antiscratch è stata realizzata a filo con la calotta. Eliminato il classico movimento visiera esterno, è stato progettato e brevettato un nuovo sistema visiera “patent pending” integrato nel casco. Il sistema integrato IVS ricavato tra Calotta ed Eps garantisce, dal punto di vista del design una grande pulizia delle linee, dal punto di vista del comfort l’assenza di fruscii aerodinamici e a livello di sicurezza la riduzione del rischio che in caso di scivolata il casco, strisciando sull’asfalto, si impunti causando danni alla cervicale). Le due molle di richiamo posizionate all’interno di IVS rendono il movimento della visiera massimamente fluido assecondando la salita della visiera in fase di apertura e frenandola in fase di chiusura, impedendone anche l’apertura accidentale.

Hornet, invece, è il primo casco integrale di Momodesign. Presentato a Eicma 2018, rappresenta l’evoluzione del brand verso un nuovo segmento di caschi moto; una vera e propria “rivoluzione di gamma” nata per soddisfare le esigenze di una nuova categoria di motociclisti e assecondarne l’utilizzo. Progettato per l’utente touring-stradale racchiude in sé gli stilemi di MOMODESIGN: sportività, eleganza e materiali tecnici. Un integrale essenziale e versatile. Realizzato in fibra composita è stato sviluppato in due misure di calotta esterna (taglie dalla XS, alla XL) e due di EPS. Il meccanismo visiera esterna con sgancio rapido è dotato di bloccaggio anteriore per ridurre il rischio di aperture e chiusure accidentali. La visiera presenta un trattamento Antiscratch. Il visierino solare interno è azionabile tramite meccanismo di azionamento esterno. L’imbottitura interna, cuffia e guanciali realizzati in tessuto Sanitized Actifresh sono estraibili e lavabili.

Zero ed Eagle sono classici, informali ed eleganti mantenendo un’anima heritage che si ispira alla storia di Momodesign secondo lo stile contemporaneo per guardare sempre al futuro. Zero è un casco Jet con grafica heritage realizzato in fibra composita. Un casco dal sapore artigianale e industriale al tempo stesso, realizzato con materiali premium in grado di garantire un prodotto di alta qualità, utilizzati per rifinire l’imbottitura interno e il gancio ferma google su cui è impresso il logo Momodesign. E’ disponibile anche nella versione Pure con calotta realizzata in monocolore. Trasversalità e tradizione sono le caratteristiche del Jet Eagle, un modello che coniuga l’heritage del marchio e lo spirito di innovazione con l’obiettivo di affacciarsi a nuovi target di utilizzatori.

Con FGTR Evo Limited Edition nasce una nuova capsule, la Limited Edition 2019/20 in tiratura limitata a 2000 pezzi, con calotta rivestita con una speciale vernice oro opaco con un effetto metallico che dona un effetto materico e contrasta con la vernice nera del logo. Calotta in ABS in 2 taglie (XXS, XS, S, M, ML, L, XL). FGTR Joker

è la nuova gamma FGTR per il 2020. Un nuovo slancio creativo per il demi-jet che, in questa edizione speciale, rivede l’iconica calotta con due colori che conferiscono una doppia e unica personalità e un look sofisticato. Calotta in ABS in 2 taglie. FGTR Pop propone colori iridescenti inaspettati, una nuova vernice che evoca la mutevolezza della luce. Tonalità pop per un effetto magico e una nuova visione di stile. Pop è perfetto per coloro che amano osare, essere alternativi e stravaganti. Sfumature di colore che completano l’outfit del rider urbano attento alla moda. FGTR Multicolor è ispirato al design senza tempo del primo casco FGTR, il logo multicolore esprime le tendenze metropolitane. I toni luminosi delle luci della città di notte sono l’ispirazione di questa nuova estetica che riflette le tendenze delle grandi metropoli andando a soddisfare i più giovani urban rider.