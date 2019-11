La proposta SWM a EICMA 2019

Tra i modelli più interessanti portati a EICMA da SWM ci sono la naked Varez, sviluppata nelle motorizzazioni 125 4t e 400 4t, Six Days e Gran Milano Outlaw riusciti omaggi alle moto icone degli anni ’70

SWM ha portato all’ultima edizione di EICMA una linea completamente rivista di moto da enduro, cross ma anche modaiole scrambler accomunate dalla sincera qualità dei mezzi.

SWM: il ponte tra l’Italia e l’Oriente

SWM Motorcycles è una Casa motociclistica italiana che attinge a un glorioso passato, fatto di modelli entrati nella leggenda e prestigiose vittorie internazionali. Un marchio storico del motociclismo italiano che può guardare al futuro con solide basi grazie all’acquisizione da parte di Shineray Group, un colosso industriale che spazia dalle due alle quattro ruote affiancandole alla produzione di macchine agricole e generatori. Gusto del bello, ricerca, sperimentazione, progettazione, produzione, prove prodotto, controllo qualità e distribuzione sono aspetti che caratterizzano il brand. In SWM Motorcycles ogni nuovo modello viene sviluppato nel centro stile interno, attrezzato per esplorare nuove strade e sviluppare i progetti in tutte le loro fasi, permettendo a designer, ingegneri e tecnici di partire da un semplice bozzetto realizzato a matita e giungere alla definizione di tutte le caratteristiche di una moto, fino alla sua industrializzazione, assemblaggio, collaudo e messa su strada.

L’ultimo frutto di questo connubio uomo-macchina è la nuova naked Varez, sviluppata nelle motorizzazioni 125 4t e 400 4t, una nuova piattaforma in grado di consentire sviluppi on road, sportivi e dual purpose. Nella Varez ritroviamo tutto l’ingegno, la capacità progettuale e l’istinto per la guida sportiva che hanno reso famose nel mondo le realizzazioni italiane. L’eccellente lavoro svolto è evidente in questa nuova SWM: uno stile esclusivo, fluido e funzionale che esprime tutta la passione italiana per le belle moto e che si ispira alla profonda tradizione del marchio.

Tra le più interessanti proposte SWM ci sono anche Six Days e Gran Milano Outlaw che non solo intendono fare omaggio a moto icone degli anni ’70, ma sono anche un esempio di design razionale che porta allo sviluppo di prodotti belli da vedere, divertenti da guidare e accessibili sia nell’acquisto sia nella gestione. Inoltre SWM ha creato al proprio interno “SWM Garage”, una divisione pensata per sviluppare vere e proprie special omologate. Tradizione, ma anche modernità.