La Suzuki V-STROM 1050 XT diventa PRO

Rispetto alla versione standard, la Suzuki V-STROM 1050 XT PRO monta un kit composto da paramotore in alluminio, barre paramotore alte, borse laterali in alluminio color argento da 37 litri e pedane maggiorate e regolabili. Il costo complessivo degli accessori monta a 1.800 euro, ma la casa di Hamamatsu li propone a un prezzo vantaggioso

Novità in casa Suzuki: la casa di Hamamatsu ha presentato la nuova V-STROM 1050 XT PRO, una versione super accessoriata che si colloca al top della gamma Sport Enduro Tourer e che sottolinea l’attitudine per i viaggi della V-STROM 1050 XT.

Suzuki V-STROM 1050 XT PRO: le caratteristiche

Suzuki V-STROM 1050 XT PRO punta a diventare il punto di riferimento per chiunque cerchi una moto dalle prestazioni di alto livello e in grado di raggiungere le mete più diverse e avventurose. Il kit PRO per V-STROM 1050 XT è composto dal paramotore in alluminio, un avvolgente guscio in alluminio fa da scudo alla meccanica, proteggendola dai sassi, dalla vegetazione e da qualsiasi ostacolo presente sul terreno; barre paramotore alte; borse laterali in alluminio color argento da 37 litri che danno un tocco avventuroso al look, regalando un’eccezionale capacità di carico pur con un ingombro laterale ridotto, gli spigoli sono rivestiti da protezioni in plastica ad alta resistenza, un sistema di guarnizioni che protegge il loro contenuto dall’acqua e dalla polvere e sono dotate di pratiche maniglie per il trasporto a mano.

Ma non è tutto: ci sono anche le pedane maggiorate e regolabili con rivestimento in gomma amovibile assicurano un perfetto controllo della moto anche nelle condizioni meteo più severe, quando si guida in piedi oppure si indossano pesanti stivali da off-road. Queste pedane dispongono anche di un sistema di regolazione che permette di modificare la loro altezza e il loro avanzamento, in modo che tutti i piloti possano personalizzare la posizione di guida in base alla propria statura e al proprio stile di guida.

A tutto questo si aggiungono il telaio a doppia trave in alluminio, sospensioni completamente regolabili e cerchi a raggi con pneumatici tubeless, che permettono di sfruttare a fondo il motore bicilindrico da 107 CV che ha tre diverse curve di erogazione attraverso il Suzuki Drive Mode Selector. Suzuki V-STROM 1050 XT si guida anche più facilmente anche grazie al controllo della trazione regolabile su tre livelli e disattivabile, il cruise control, l’assistenza alle partenze in salita PartiFacile e i sistemi FrenaInPIega e FrenaSicuro.

Suzuki V-STROM 1050 XT PRO: il prezzo

Suzuki V-STROM 1050 XT PRO viene proposta au n prezzo di 15.390 euro franco concessionario con un valore commerciale complessivo di accessori montati che supera i 1.800 euro. La moto può essere ordinata in tutte e tre le colorazioni previste per la variante XT, ovvero in nero, in giallo e con la evocativa livrea bicolore che accosta il bianco all’arancione.