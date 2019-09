La Transitalia Marathon 2019 scalda i motori: partenza il 23 settembre

La quina edizione della Transitalia Marathon è in programma dal 23 al 28 settembre e attraverserà ben sei regioni, per un totale di quasi 900 km. Continental fornirà assistenza ai partecipanti lungo tutto l’itinerario

È tutto pronto per l’edizione 2019 della Transitalia Marathon, manifestazione internazionale di mototurismo Adventouring non competitiva per tutti coloro che fanno della motocicletta un mezzo per esplorare nuove forme di viaggio e di avventura. Quest’anno ci sarà un partner d’eccezione: Continental.

Transitalia Marathon e Continental da oggi insieme

Continental è un brand che da oltre 140 anni fa della sicurezza su strada e dell’innovazione tecnologica la propria missione investendo e producendo, oltre agli pneumatici, tecnologie per rendere i veicoli e le strade sicure. Logo e naturale, quindi il matrimonio con la Transitalia Marathon 2019, manifestazione internazionale nata per riunire tutti gli appassionai di mototurismo Adventouring. “Avventura sì, ma sempre in sicurezza. Per il secondo anno abbiamo deciso di sostenere questo evento, non competitivo, che ci permette di portare il tema della sicurezza stradale anche nei percorsi fuoristrada meno battuti e in giro per l’Italia, fra la gente comune e gli appassionati di enduro“, ha spiegato Fabio Borelli, responsabile delle business unit due ruote di Continental Italia. Per la quinta edizione di Transitalia Marathon, in programma dal 23 al 28 settembre, Continental fornirà assistenza ai partecipanti lungo tutto l’itinerario. Un percorso unico nel suo genere che attraversa ben sei regioni, per un totale di quasi 900 km: da Rimini a Castiglion Fiorentino (AR), attraversando Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio alla scoperta delle tradizioni, dei sapori e dei paesaggi di un’Italia affascinate ed emozionante.

Una particolarità del Transitalia Marathon 2019 è la partecipazione di un team Continental. Composta da Alessandro Broia, agente e responsabile della formazione per la Business Unit moto e titolare dell’agenzia di eventi Ride&Co, Giorgio Cattaneo, PR & Communication Manager e Fabio Borelli, responsabile delle Business Unit due ruote, la squadra Continental salirà in sella a una Benelli Leoncino 500, equipaggiato con pneumatici TKC 80, il superclassico offroad del brand tedesco. “Da veri appassionati di motori e di due ruote, quest’anno abbiamo deciso di metterci in gioco e partecipare a questa manifestazione per vivere in prima persona l’emozione del viaggio e l’ebrezza dell’avventura esplorando le bellezze che il nostro Paese offre, in termini di natura, cultura e paesaggi“, ha aggiunto Borelli.

“Già da alcuni anni siamo partner ufficiali della manifestazione Transitalia Marathon – spiegano Roberto Vitali e Alice Muri, rispettivamente responsabile marketing e responsabile comunicazione di Benelli – e quest’anno siamo orgogliosi di poter partecipare all’evento grazie ad un team nato dalla collaborazione con Continental. La squadra parteciperà al Transitalia Marathon in sella alla Benelli Leoncino Trail, una moto pensata per affrontare anche percorsi offroad in tutta sicurezza, garantendo il massimo divertimento in ogni condizione di guida“.