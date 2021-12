La Triumph di Fonzie venduta all’asta a un prezzo record

Ad aggiudicarsi la Triumph TR5 guidata da Herny Winkler in Happy Days è stato Richard Rawlings, titolare del Gas Monkey Garage e star TV grazie a un'offerta di oltre 205mila euro (che andranno in beneficienza)

Natale tempo di regali, ma anche di gesti d’amore. Se le due cose coincidono, poi, ancora meglio. Dagli Stati Uniti arriva una notizia che fa sorridere, ma come si dice in questi casi, anche scaldare il cuore: Richard Rawlings, titolare del Gas Monkey Garage e star TV, si è aggiudicato l’asta che aveva come oggetto principale la Triumph TR5 di Fonzie, iconico personaggio di Happy Days. Ma dietro la cifra sborsata (da record) c’è molto più di un semplice vezzo.

Moto e giacche: Happy Days fa impazzire il mondo delle aste

Tutti hanno visto almeno una puntata della celebre serie TV Happy Days. Tra i protagonisti c’era Arthur Fonzarelli (interpretato da Henry Winkler), meccanico e inarrestabile rubacuori anche grazie al fascino scaturito dal suo capello perfetto, dal giubbotto di pelle e dalla sua moto. Nel dettaglio, si tratta di una Triumph TR5 che, alcuni giorni fa, è finita all’asta. Ad aggiudicarsela è stato Richard Rawlings, titolare del Gas Monkey Garage e protagonista del reality show motoristico Fast N’ Loud. Come detto poco fa è stata un’asta da record. Secondo gli esperti, infatti, il valore della moto oscillava tra gli 80 e i 120mila dollari, ma alla fine è stata battuta a 231.562 dollari, l’equivalente di oltre 205mila euro.

Dietro alla maxi offerta fatta da Rawlings c’è molto più che un semplice vezzo e ad ammetterlo è lui stesso: “Ho acquistato la moto pensando a mio padre che è malato di Alzheimer. È un omaggio a lui. So di aver pagato la moto quasi il doppio del prezzo stimato, ma mio padre sta combattendo contro una malattia e questa moto da sempre mi ha fatto pensare a lui. Anche se mio padre non aveva una Triumph Trophy 500 del ’49 sicuramente pensava di essere il Fonzie“. Una curiosità: all’asta è finita anche la giacca indossata da Fonzie, che è stata battuta alla cifra di 75.312 dollari.