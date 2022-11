Lambretta festeggia il 75° anniversario a EICMA

Lambretta celebra il suo 75° anniversario portando alla kermesse milanese tra cui gli scooter nuovo X125 e la nuova serie G-Special

Lambretta celebra il suo 75° anniversario a EICMA 2022 e si presenta in tutta la sua originalità, competitiva sul mercato internazionale con una gamma completa e moderna di prodotti di alta qualità, disponibili in diverse cilindrate e colorazioni alla moda.

EICMA 2022: le novità firmate Lambretta

Il palcoscenico principale di Lambretta è di nuovo nei pressi di Milano, dove l’azienda è nata e dove è elettivamente di casa. La première di EICMA è rappresentata dal lancio del nuovo X125. La serie X è una linea di prodotto completamente nuova, con un design innovativo che però mantiene il tipico DNA Lambretta. X125 è il secondo modello di questa nuova serie dopo X300 svelato in occasione del Fuorisalone 2022. X125 è pensato come il “veicolo ideale” della nuova generazione di appassionati di Lambretta soprattutto per un utilizzo urbano, anticipando le loro grandi aspettative in termini di qualità e design. La serie X presenta linee sportive e affusolate, che richiamano immediatamente gli stilemi tipici delle mitiche Lambrette di un tempo. Il design delle fiancate in acciaio è innovativo, con linee “a diamante” che mantengono ancora l’anima e lo spirito Lambretta, attualizzandole in una nuova veste.

Viene mantenuto il parafango fisso che è una caratteristica peculiare della Lambretta. Da un punto di vista tecnico, il telaio di X125 è semi-monoscocca tubolare che unisce pedana, scudo e fiancate, tutti componenti realizzati in acciaio. Tra le varie caratteristiche tecniche spiccano: l’originale sospensione anteriore con doppio braccio a ruota tirata e doppio ammortizzatore; il doppio freno disco (anteriore e posteriore); l’ABS a doppio canale; i fari a LED completi; il sistema keyless per l’avviamento. Per l’iniezione elettronica il partner tecnico è Bosch. Il motore da 124 cc è monocilindrico a 4 tempi, 4 valvole, raffreddato a liquido ed eroga 14,3 CV a 9.500 giri/minuto. X125 rappresenta lo spirito e lo stile italiano delle due ruote, ma è il risultato di una collaborazione con partner tecnici internazionali. La produzione in serie è già prevista entro la fine dell’anno.

La serie G-Special esposta ad EICMA ha il suo modello di punta nella nuova G350 vista per la prima volta sempre durante il Fuorisalone 2022. Si posiziona ai vertici del mercato premium e rappresenta l’estensione di fascia alta dell’attuale gamma V-Special. Il concept e il design, a cura di Walter Scheffrahn e Peter Beselin, si ispirano ai classici design delle Lambrette del passato. Le dimensioni sono importanti, come un vero oggetto iconico dalla grande personalità. È anche la serie con il modello dalla cilindrata più alta nella categoria degli scooter classici premium. Un prodotto di altissima qualità che rappresenta il modello di punta del marchio. Si presenta sul mercato come il nuovo benchmark nel segmento, con caratteristiche superiori ai prodotti concorrenti. La serie G-Special ha un telaio classico e pregiato, interamente monoscocca in acciaio, con i famosi fianchetti laterali intercambiabili nel rispetto della tradizione più autentica della casa. Adotta la tipica sospensione anteriore con braccio oscillante a ruota tirata e doppio ammortizzatore, doppio canale ABS, fari full LED, display TFT. La produzione in serie è già stata avviata in questi ultimi mesi. I modelli arriveranno in Europa nel corso della primavera 2023, attraverso canali di distribuzione già esistenti e nuovi.