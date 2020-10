Langen Two Stroke: motore due tempi, tanto carbonio e dettagli di lusso

Langen Two Stroke monta un motore bicilindrico a V due tempi, capace di erogare 75 CV di potenza e in grado di rispettare le normative anti inquinamento grazie al particolare sistema di iniezione del carburante e l'impiego valvole di scarico elettroniche. Prezzo da veri appassionati: 30.000 euro più IVA

Si chiama Langen Two Stroke la nuova cafè racer che ha fatto il suo debutto pochi giorni fa e che arriva sul mercato con caratteristiche davvero particolari, come l’aspetto retrò (tipico per il genere), il motore due tempi, ma anche la scelta di adottare materiali più che di pregio realmente esclusivi. La moto verrà realizzata in breve tempo un centinaio di esemplari, parte dei quali è già stato pre originato, nonostante un prezzo che sfiora i 40.000 euro.

Langen Two Stroke: le caratteristiche

Langen Two Stroke è una cafè racer frutto della mente di Christofer Ratcliffe che ha voluto una moto senza troppi compromessi tecnici ed estetici. Questa naked è una sorta di ponte ideale tra tradizione e innovazione, adottando un motore bicilindrico a V due tempi (capace di erogare 75 CV di potenza e 45 Nm di coppia), ma anche soluzioni moderne. Se avete paura di non poter circolare per via delle stringenti normative anti inquinamento, state tranquilli: la casa dichiara che grazie ad alcune soluzioni tecniche (come il sistema di iniezione del carburante e l’impiego valvole di scarico elettroniche) il suo utilizzo su strada è perfettamente legale.

A livello di ciclistica la Langen Two Stroke si basa su un telaio in tubi di alluminio realizzato a mano su cui è installata una forcella Ohlins e doppi ammortizzatori K-Tech. I freni sono Hel Performance con dischi Brembo. Le ruote montano pneumatici Dunlop. Il peso? Appena 114 kg, un risultato che è stato possibile ottenere facendo abbondante ricorso al per realizzare molti componenti della carrozzeria e del serbatoio in fibra di carbonio (che ha addirittura degli inserti in foglie d’oro).

Langen Two Stroke: quanto costa

Langen Two Stroke costa la bellezza di 30.000 euro più IVA, una cifra che non pare aver spaventato gli interessati visto che un terzo della produzione prevista è già stato ordinato e in arrivo per il 2022 dovrebbero esserci altri 150 esemplari. “Non mi sarei mai potuto aspettare una risposta così positiva sotto l’aspetto degli ordini. Quello di produrre un moto pura e semplice come quelle di un tempo sembra un desiderio condiviso da molti appassionati motociclisti desiderosi di riscoprire ancora una volta i suoni e gli odori di una vera due tempi”, ha dichiarato Christofer Ratcliffe. Come dargli torto.