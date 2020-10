L’ARCH Motorcycle di Keanu Reeves protagonista del videgame Cyberpunk 2077

La M-143 di Arch Motorcycle, brand di proprietà di Gard Hollinger e Keanu Reeves, è stata scelta per sviluppare la moto che sarà protagonista del videogame Cyberpunk 2077 in uscita il prossimo 19 novembre e che avrà anche l'attore hollywoodiano tra i suoi personaggi

Il confine tra realtà e immaginazione, in certi campi, è sempre più sottile e quindi ben venga che la protagonista del videogioco Cyberpunk 2077, atteso come uno dei titoli dell’anno nel settore del gaming, sia Arch Motorcycle, azienda che produce moto di proprietà dall’attore Keanu Reeves.

Le moto di Keanu Reeves si danno al gaming

Keanu Reeves è uno che di fantascienza se ne intende, come si capisce dalla sua carriera da attore. Ma il divo hollywoodiano è anche grande conoscitore di moto e produttore in prima persona (insieme a Gard Hollinger) di due ruote, soprattutto custom ed esemplari unici a richiesta.

Non stupisce così tanto, quindi, che la sua Arch Motorcycle sia stata scelta per essere inserita nel videogioco Cyberpunk 2077. Gli sviluppatori di questo gioco, ambientato in un futuro non così lontano, hanno deciso di utilizzare una Arch M-143 come base per disegnare quella che poi sarà la moto effettivamente usata dai protagonisti, tra cui anche lo stesso Reeves che, però, avrà un ruolo secondario.

Cyberpunk 2077: poco meno di un mese di attesa

Cyberpunk 2077 uscirà il prossimo 19 novembre e sarà disponili per tutte le principali piattaforme: PC, Xbox One, PlayStation 4 e Google Stadia.