Le Ducati 175 di Tartarini e Monetti dichiarate esemplari unici

Tra il 1957 e il 1958 Leopoldo Tartatini e Giorgio Monetti hanno compiuto il giro del mondo a cavallo delle loro Ducati 175. Ora quelle moto sono state dichiarate "esemplari unici" dall'ASI

Come si dice in questi casi, correva l’anno… era il 1957 quando Leopoldo Tartarini e Giorgio Monetti partirono a bordo di due Ducati 175 per compiere il giro del mondo, cosa che realizzarono tornando a casa l’anno dopo e dopo notevoli peripezie. Ora l’ASI (Automotoclub Storico Italiano) ha riconosciuto alle due Ducati la certificazione di “esemplari unici“.

I due veicoli portano ancora tutti i segni dell’impresa, nella quale affrontarono difficoltà di ogni tipo, dalla marcia nel fango in cui affondavano fino a metà, all’aria rarefatta delle Ande che rendeva quasi impossibile a moto con alimentazione a carburatore salire oltre i 4000 metri; e dovettero arrivare oltre i 5000. I veicoli vennero profondamente modificati in origine dal reparto prototipi Ducati, con l’aggiunta di tubi paracolpi, portapacchi e intelaiature metalliche saldate al telaio per trasportare le valigie da viaggio in cui i due avventurosi avevano stipato bagagli e ricambi al seguito, in attesa che venissero inventate le motovaligie.

La certificazione concessa dall’ASI assume dunque particolare importanza perché riconosce il valore dell’impresa, la storicità e l’unicità dei due veicoli usati da Tartarini e Monetti.

All’evento di assegnazione era presente tra gli ospiti anche Roberto Montanari, coautore del film “1 mappa per 2” nel quale viene raccontata nei dettagli la pazzesca e divertentissima impresa dei due amici bolognesi. Un film che si può noleggiare o acquistare online e che non dovrebbe mancare nella cineteca di qualunque motociclista…

Le due moto erano state lasciate ai protagonisti dell’avventura e sono state oggetto di un restauro conservativo proprio per girare alcune scene del film, guidate ancora una volta da Leopoldo Tartarini e Giorgio Monetti, con diverse primavere in più.

“Poldino”, come veniva chiamato, è scomparso cinque anni fa, Giorgio invece è stato il protagonista della cerimonia, durante la quale ha raccontato numerosi aneddoti della grande avventura, stimolato nei ricordi da Giorgia, moglie di Tartarini.

Un motociclismo di altri tempi che per fortuna non è scomparso, che vive nella passione di quanti vedono nella moto un mezzo romantico e capace di emozioni uniche… anche se a leggere certe recensioni sembra che non si possa uscire dalla città se non si ha a disposizione un 1200 con controlli elettronici di tutti i tipi, siamo certi che lo spirito di Tartarini e Monetti alberga ancora nel cuore di tutti i motociclisti.