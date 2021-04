Le moto più vendute in Italia nel 1° trimestre 2021: Benelli TRK 502 batte tutti

Nel primo trimestre del 2021, sei moto su dieci tra quelle vendute in Italia sono Enduro. Benelli TRK 502 domina la classifica davanti a BMW R 1250 GS e BMW R 1250 GS Adventure. Rispetto al 2019 il mercato fa segnare un confortante + 38%

Nonostante la crisi economica dettata dall’emergenza sanitaria il mercato delle moto si sta rivelando tutto sommato vivace. Nei giorni corsi, Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) ha diffuso i dati di vendita relativi al mese di marzo: il + 236,8% rispetto all’anno scorso è sostanzialmente uno specchietto per le allodole (12 mesi fa l’Italia era in lockdown totale), ma il + 14,9% rispetto al marzo 2019 è un bel segnale di ottimismo.

La classifica delle 10 moto più vendute in Italia nel 1° trimestre 2021

“Il mercato è reattivo e le due ruote si confermano come una delle soluzioni di mobilità più apprezzate – ha dichiaro il presidente di Confindustria ANCMA, Paolo Magri -. La vitalità del mercato, alimentata dalla domanda di passione e mobilità sostenibile che i nostri veicoli soddisfano, infonde comunque un cauto ottimismo, sebbene oggi la filiera legata al nostro comparto debba confrontarsi ancora che le misure restrittive in vigore che limitano la necessità di spostamenti e la possibilità di svago e con un non trascurabile rallentamento nell’approvvigionamento di nuovi modelli Euro 5 determinato dalle criticità nel settore dei trasporti marittimi a livello mondiale“.

Nei primi tre mesi dell’anno ciclomotori, scooter e moto segnano un aumento complessivo del 42,27% pari a 64.498 mezzi targati con le moto che stampano un + 38% (pari 26.966 unità). Rispetto al primo trimestre del 2019 si registra un complessivo aumento del mercato del 10%. In un comparto complessivamente in crescita, quali sono i modelli di moto più venduti da inizio anno a oggi? Abbiamo spulciato i vari dati e quello che ne emerge è un dato inconfutabile: tra i motociclisti italiani è sempre più forte quel segmento che sceglie le moto da enduro. Di questa categoria, infatti, fanno parte i tre modelli maggiormente apprezzati.

Benelli TRK 502 domina la classifica con 1.557 immatricolati nel primo trimestre del 2021, 300 in più della BMW R 1250 GS, ma la casa tedesca di rifà occupando anche il terzo gradino del podio (con 889 immatricolazioni) grazie alla BMW R 1250 GS Adventure. Appena giù dal podio un mito delle due ruote, l’Africa Twin con 788 esemplari consegnati. A interrompere l’egemonia dell’enduro arriva la Yamaha Tracer 7, quinta in classifica con 685 esemplari venduti davanti a Ducati Multistrada V4 (621), Moto Guzzi V7 (445), Kawasaki Z 900 (443), Ducati Scrambler 800 (416) e Suzuki DL650A V-Strom (409) che chiude una top 10 in cui il 60& dei modelli strizza l’occhio allo sterrato, un dato di cui i produttori dovranno tenere conto.