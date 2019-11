Le novità di Kymco a EICMA 2019

Kymco conferma la sua crescita nel settore degli scooter a propulsione tradizionale con X-TOWN CT 300, il nuovo Like 125 (ore Euro 5), People One 150i, Agility 200i R16 e il nuovo Agility 300i ABS

Kymco prosegue il suo processo di rinnovamento della gamma di veicoli a propulsione tradizionale come dimostrato dalle tante novità presentate a EICMA 2019. Dai veicoli già disponibili presso la rete come il nuovo Agility 300i, alla famiglia People allargata con People S 300i, fino a X-Town che diventa ancora più pratico con la versione a pedana piatta denominata CT.

Novità mondiale: X-TOWN CT 300

Si scrive CT, si legge “city”: X-Town diventa ancora più pratico grazie alla nuova pedana completamente piatta. L’ideale per chi non rinuncia allo scooter nemmeno quando ha grandi carichi da trasportare. X-Town CT è ora presentato nella versione 300, che affianca la già vista versione 125.

È stato pensato con uno stile moderno e completamente rinnovato. La linea è caratterizzata dal nuovo sistema di illuminazione full led che ne rappresenta il tratto più distintivo. Ma la vera novità di X-Town CT è la pedana: via il grande tunnel centrale dei “cugini” X-Town, è arrivata la pedana completamente piatta, che oltre a garantire un ampio e comodo spazio per piedi e gambe, aumenta in maniera considerevole la capacità di carico dello scooter. Quello che ci voleva per renderlo ancor più accattivante a chi dal proprio mezzo pretende il massimo. X-Town CT sarà disponibile al pubblico dalla metà del 2020 ad un prezzo ancora da definire.

Like 125 è Euro5

Anteprima tecnologica per il classico dei veicoli di Kymco: il veicolo sarà disponibile nella nuova ed ecologica versione corrispondente alla normativa Euro5. Motore migliorato sia in termini di combustione, sia in efficienza, e nuovo sistema di scarico permettono non solo di inquinare poco, ma anche di avere bassissimi livelli di consumo.

Nuova la versione Sport di Like 125, gemello sportivo di Like già sul mercato da un anno e disponibile nelle cilindrate 50 cc, 125 cc e 150 cc. Il Like S è contraddistinto dal nuovo faro anteriore dal design rettangolare, dalla nuova griglia nello scudo anteriore e dalla protezione marmitta. Saranno disponibili colori esclusivi per sottolineare l’anima personale di Like S.

People One cresce e diventa 150i

Non solo 125 cc: con People One 150i ora si viaggia anche in tangenziale e in autostrada. Alla fiera milanese, infatti, Kymco presenta anche la nuova motorizzazione 150 di People One, che permette a questo scooter di percorrere pure le lunghe distanze dell’extraurbano. Le caratteristiche di agilità e semplicità di People One rimangono invariate, ne guadagna solo il piacere di guida. Per aumentare la sicurezza People One 150 è dotato di sistema frenante ABS. È già disponibile nella rete di vendita a un prezzo di listino di 2.890 euro franco concessionario.

Agility 200i R16+: ora è più potente

Maggiore potenza per il medio di gamma Agility R16+: la versione 150 viene ora affiancata dalla versione 200. Agile e versatile tanto quanto il fratello più piccolo, consente di affrontare il traffico di tangenziali e autostrade senza pensieri. Anche Agility 200i R16+ è già disponibile nella rete di vendita, a un prezzo di listino di 2.690 euro franco concessionario.

Agility 300i ABS: praticità e agilità

Dopo l’incredibile successo della gamma Agility nei segmenti 50, 125 e 200, Agility diventa ancora più potente e tecnologico ed entra di forza nel segmento top dei ruota alta. Il motore è il monocilindrico, OHC a due valvole da 276 cc raffreddato a liquido, per garantire grandi prestazioni ad un consumo minimo. Raffreddato a liquido e conforme all’omologazione Euro 4: eroga 23,1 CV di potenza e più di 22 Nm di coppia. Il telaio è un efficace traliccio in tubi di acciaio e piastre stampate con un rinforzo speciale in corrispondenza del cannotto di sterzo: l’ideale per garantire una sicurezza di altissimo livello e una piacevolezza di guida di riferimento resa possibile anche dalla forcella teleidraulica che, grazie ad un’escursione di 110 mm, permette di affrontare con decisione anche tombini, buche e pavé. Massima attenzione anche al comfort offerto al conducente grazie alla pedana, munita di tunnel, che offre uno spazio comodo e ampio per sistemare i piedi.

Al passeggero sono dedicate eleganti pedane estraibili così come una ampia porzione della comoda sella imbottita e rifinita con cuciture a contrasto. Il nuovo ruote alte di casa Kymco si presenta con cerchi realizzati ad hoc per questo modello, dal disegno multirazze e dalle dimensioni differenti, anteriore da 16” e posteriore da 14”. L’impianto frenante dotato di ABS a doppio canale è composto da un grande e potente freno a disco all’anteriore che con il disco posteriore garantisce la massima sicurezza. Il sottosella comodamente apribile dal rotore accensione è dotato di luce di cortesia a Led e presa USB: raggiunge una lunghezza di ben novanta centimetri ed è in grado di ospitare ben due caschi integrali. Agility 300i ABS è sempre perfettamente riconoscibile grazie al sistema di illuminazione Full Led che, oltre a garantire la massima visibilità al conducente, rappresenta una vera e propria firma luminosa del mezzo sia di giorno, sia al buio della sera. Non poteva poi mancare Noodoe: il sistema informativo targato Kymco è di serie sul nuovo ruote alte.