Tutte le novità moto Honda per il 2020

Dal Giappone rimbalzano delle indiscrezioni sull'uscita di una nuova CRF 1000L Africa Twin, una NC750X e una Transalp tutte in grado di rispettare le nuove normative Euro5

L’inizio del 2020 è segnato in rosso sul calendario delle grandi case motocicliste, che a partire da quell’anno dovranno adeguare i propri nuovi modelli alle normative di omologazione Euro5 con conseguenze sulla programmazione dell’uscite di aggiornamenti e novità (la vendita di moto Euro4 sarà consentita fino al 2021, per modelli già precedentemente in vendita).

Normativa Euro5 obbligatoria dal 2020: la reazione delle case

L’aggiornamento delle normative ha, inevitabilmente, un risvolto nelle varie strategie aziendali. Tutti i modelli dovranno essere aggiornati e questo vale anche per le maxi enduro che rappresentano un segmento sempre più importante del mercato nazionale.

Honda non si farà trovare impreparata e così si parla con insistenza dell’uscita di una nuova CRF 1000L Africa Twin, che deve parte del suo successo al fatto di essere a metà strada tra i modelli della concorrenza con cilindrate che variano da 800 e 1200 cc.

L’occasione potrebbe essere ghiotta per raddoppiare l’offerta, magari con una seconda versione dell’Africa Twin più piccola (salire di cilindrata sembra molto meno probabile), anche per contrastare la nuova Yamaha Ténéré 700, ad esempio.

Insomma, potrebbe nascere un’Africa Twin snellita, anche se col classico motore bicilindrico parallelo e con ruote di misura 21/17. Non sarà – però – l’unica novità nei programmi della Casa dell’Ala dorata: in arrivo, infatti, ci dovrebbero essere anche una NC750X aggiornata e rivista e probabilmente anche una nuova Transalp. Insomma, il 2020 in casa Honda è tutto da scoprire.