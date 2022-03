LEGO celebra Vespa, lo scooter più famoso del mondo

Questo questo modellino di Lego misura 22 cm di altezza, 35 cm di lunghezza e 12 cm di larghezza ed è composto da 1.106 pezzi, è ispirato ai modelli di Vespa degli anni 60 a partire dal particolare azzurro pastello voga in quel periodo

Un simbolo del mondo delle due ruote, la Vespa, e uno del mondo del modellismo, Lego, fanno squadra: l’azienda famosa per i suoi mattoncini colorati, infatti, ha lanciato un nuovo kit che permetterà di costruire una replica molto fede dello scooteriste più celebre del mondo

Per celebrare il 75esimo anniversario della Vespa, i designer di Lego hanno collaborato a stretto contatto con il brand per ricreare questo modello che, col passare degli anni, è divento un modello di stile di vita. Il modello si caratterizza anche per il suo particolare, un azzurro pastello, ispirato ai modelli di Vespa degli anni 60, un avere rarità nel catalogo Lego. Ma non è tutto. Come l’originale, questo modello di Vespa costruibile è caratterizzato da una ruota anteriore montata su un lato, 2 sedili, una copertura rimovibile che ricopre un motore in mattoncini, un cavalletto funzionante, così come lo sterzo. Il modello è rifinito con il logo Vespa, una classica targa italiana degli anni ’60, una ruota di scorta, un casco, più un cesto di accessori sul retro che contiene un bouquet di fiori. Grazie al suo cavalletto funzionante, questo modello (che misura 22 cm di altezza, 35 cm di lunghezza e 12 cm di larghezza ed è composto da 1.106 pezzi) può essere esposto a casa o in ufficio come tributo personale alla Vespa.

“Lavorare con il team di Piaggio per creare questo capolavoro del mondo delle due ruote è stata un’esperienza incredibile! La parte di progettazione del set che più mi ha entusiasmato è stata la riproduzione dei dettagli del modello originale, un’occasione per celebrare la classica Vespa degli anni ’60. Nella fase di ideazione, questo modellino, mi ha portato indietro nel tempo, ispirando la mia immaginazione e creatività. Speriamo che l’esperienza sia la stessa per i fan“, ha detto Florian Muller, Senior Designer del Gruppo Lego. “Collaborare con Lego è stata una esperienza straordinaria perché ha avvicinato due sogni, Lego e Vespa, accomunati dalle possibilità di espressione infinite che sanno offrire ai loro appassionati. Due brand straordinari capaci di attraversare epoche diverse, sempre sapendosi reinventare perché nel loro Dna c’è la capacità di unire e costruire. Come designer la sfida è stata quella di far convivere le forme morbide di Vespa con quelle dei mattoni di Lego, e mi pare una sfida decisamente vinta”. ha aggiunto Marco Lambri, Head of Piaggio Group Design Center.

Ma per gli appassionati di Lego le sorprese non finiscono qui: è stato svelato un modello in scala 1:1 della Vespa 125 fedele a quello in miniatura. Un capolavoro di ingegneria e anche tanta pazienza, composto da 110.000 pezzi di 11 colori diversi, pesante 93,3 kg e realizzato in 320 ore di lavoro da un team di 4 esperti costruttori. Per gli amanti della vespa c'è un'altra bella notizia: fino al 3 marzo, in via Montenapoleone, in coincidenza della Milano Fashion Week, è stato allestito un modello in scala 1:1. Dal 4 marzo poi, il modello in scala 1:1, inizierà un tour per l'Italia, la cui prima tappa sarà il Lego Store di Torino.