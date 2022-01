Lifan Kpv 150 ADV: lo sfidante cinese dell’Honda ADV 150

Lifan Kpv 150 ADV condivide col modello standard il motore monocilindrico da 12 CV ma ha una fari a LED e ruote con cerchi a raggi da 14 pollici dotati di pneumatici semi-tassellati e compatibili con coperture tubeless

Ruote tassellate che passione: se le moto con questa caratteristica sono le più apprezzate dal mercato, altrettanto si può dire degli scooter e così, ai modelli realizzati dai marchi più blasonati, rispondono spesso copie più o meno fedeli ma sempre orientali. È il caso del Lifan Kpv 150 ADV che per linee e carattere ricorda molto da vicino l’Honda ADV 150.

Lifan Kpv 150 ADV: le caratteristiche

Honda ADV 150, per il momento, è stato commercializzato solo in alcuni paesi e non in Europa, ma ha già un concorrente diretto. Si tratta del Lifan Kpv 150 ADV, versione che strizza l’occhio all’off-road del Kpv 150. Lo scooter, già già dal nome ricorda il modello made in Tokyo, si caratterizza per i cerchi a raggi da 14 pollici dotati di pneumatici semi-tassellati e compatibili con coperture tubeless. Tra le novità rispetto alla versione standard, ci sono anche la a forcella a steli rovesciati da 37 mm e un mono-ammortizzatore posteriore con taratura specifica.

Nuovi anche il portapacchi posteriore e il comparto sospensioni. I fari sono a LED con tecnologia DRL. Senza dubbio comodo lo schermo Lcd dotato e la presa Usb e 12 V. Il motore, invece, è lo stesso monocilindrico raffreddato ad aria da 150 cc in grado di erogare una potenza massima di 12 CV. Kpv 150 ADV è disponibile nelle colorazioni grigia, bianca a gialla. In Cina viene venduto a un prezzo di circa 2.100 euro. Chissà se un giorno lo vedremo anche sulle nostre strade.