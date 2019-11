LIVE in diretta YamahaBackstage, la casa di Iwata anticipa le novità di Eicma 2019

Domenica 3 novembre ore 21: è questo l’appuntamento per scoprire in diretta le novità di Eicma 2019 per Yamaha. Dopo aver svelato in anteprima le nuove R1 ed R1M 2020, cos’altro ci aspetta?

Abbiamo scoperto di recente le nuove supersportive R1 ed R1M, ora si alza il sipario sulle novità 2020 che vedremo a breve al salone di Eicma 2019. Potete seguire da qui, in diretta, la presentazione, mentre noi vi racconteremo tutti i dettagli a partire da martedì 5 novembre! Non vi resta che seguirci per seguire tutte le tante novità del più importante salone del ciclo e motociclo al mondo.