Lo stand di Fantic Motor a EICMA 2019

Tante le novità portate da Fantic Motor a EICMA, la più curiosa è Issimo, il nuovo urban vehicle anello di congiunzione tra ciclomotori e veicoli a pedalata assistita

Non poteva mancare un marchio storico del motociclismo italiano come Fantic Motor all’edizione 2019 di EICMA. L’azienda ha portato diverse novità, ma la più curiosa è sicuramente Issimo, il nuovo urban vehicle anello di congiunzione tra ciclomotori e veicoli a pedalata assistita, un e-vehicle dalla personalità magnetica, con un design che evoca il mondo motociclistico, la maneggevolezza di una bicicletta e l’impatto ambientale zero dell’alimentazione elettrica.

Fantic Motor Issimo: un nuovo modo di utilizzare le due ruote

Issimo è l’alternativa perfetta a mezzi pubblici e auto per muoversi in città e dintorni nel comfort e nella sicurezza, rispettando l’ambiente. Rivolto all’utente 2.0, Issimo rispecchia la storica capacità di Fantic Motor di produrre soluzioni all’avanguardia, curate in ogni dettaglio, con una tecnologia innovativa. Il nuovo modello si caratterizza per il suo design ricercato, dominato dalla geometria del bellissimo telaio a traliccio a vista, pressofuso in lega di alluminio ad elevata resistenza. Arricchiscono e completano lo stile le cover laterali del telaio, disponibili in numerose colorazioni up to date, facili da applicare e da sostituire, per creare abbinamenti personali e cambiare con un gesto la personalità del veicolo. La forcella ammortizzata ha un’escursione di 80 mm e il peso complessivo è poco superiore ai 30 kg. Il cambio epicicloidale Shimano Nexus a 5 velocità è studiato specificamente per le e- bike e non richiede manutenzioni particolari.

Il motore elettrico di ultimissima generazione, con una potenza massima di 250 Watt, 36 Volt e una coppia di 80 Nm, lascia inalterate le linee del design ed è collocato vicino al baricentro di Issimo, per una distribuzione dei pesi ideale e una grande stabilità. La frenata è sempre potente, modulare e sicura, grazie ai freni a disco idraulici da 180 mm di diametro, sia all’anteriore, sia al posteriore. La batteria a ioni di litio da 630Wh garantisce un’autonomia dai 70 ai 120 km. Il display multifunzione retroilluminato è sempre ben leggibile e visualizza tutte le informazioni necessarie riferite ad autonomia, modalità di guida e tipo di percorso e si può collegare con gli smartphone. Issimo viene proposto in due versioni espressioni di altrettanti stili di vita: Urban e Fun.