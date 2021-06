Luca, l’ultimo eroe Disney-Pixar viaggia in Vespa

Luca e Alberto, i protagonisti del lungometraggio Luca, si muovono sulle strade delle Cinque Terre in sella allo scooter più famoso al mondo

Lo scorso weekend è uscito l’ultimo lungometraggio firmato Disney e Pixar: si chiama Luca e il protagonista di questo film di animazione, ambientato nella zona delle Cinque Terre, viaggia in Vespa.

Vespa: una star anche al cinema

La collaborazione tra Vespa e i due colossi dell’animazione Disney e Pixar, cada nell’anno del settantacinquesimo compleanno dello scooter più famoso al modo. Per la vespa, però, il cinema è tutt’altro che una novità, essendo comparso in oltre 1400 pellicole, dai capolavori degli anni Cinquanta come Domenica d’agosto o Vacanze Romane, fino ai giorni nostri tra film drammatici e commedie, di azione o di impegno sociale. Talvolta la vespa è stata un vero e proprio personaggio, come in Caro Diario di Nanni Moretti (1993) , nel quale il protagonista sta in sella a una 150 Sprint per l’intero episodio intitolato, appunto, In Vespa Alfie (2004) nel quale Jude Law va a spasso per le vie di Manhattan con la sua Vespa bianco-blu, ma anche The Interpreter (2005) di Sydney Pollack, con Nicole Kidman che fa della sua Vespa gialla il mezzo di locomozione preferito per circolare nelle strade di New York.

Tutto questo senza dimenticare cult come Quadrophenia, American Graffiti o i blockbuster Il talento di Mr. Ripley, Transformers 5 e Zoolander 2. Per quanto riguarda i film di animazione, Vespa vanta dei cameo anche in Ratatouille, Madagascar 3 e Big Hero 6, oltre che nella ottava stagione de I Simpson.