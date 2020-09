M Endurance, la catena di BMW che non richiede manutenzione

La catena M Endurance di BMW Motorrad è stata realizzata con un materiale nuovo materiale di rivestimento per i rulli, il carbonio amorfo tetraedrico, caratterizzato da una durezza e resistenza estreme, non si usura e riduce in maniera sensibile il coefficiente di attrito

Novità in arrivo per i clienti BMW Motorrad: la casa bavarese, infatti, ha deciso di lanciare sul mercato una nuova catena di trasmissione che non richiede manutenzione, denominata M Endurance. Scopriamo insieme le principali caratteristiche.

Catena M Endurance: le caratteristiche

Si chiama M Endurance la nuova catena progettata da BMW Motorrad. La sua principale caratteristica (e qualità) è che non richiede di manutenzione, proprio come un albero cardanico. La catena M Endurance ha una lubrificazione permanente grazie al lubrificante residente tra rulli e perni, racchiuso da anelli ad X. Questo permette di mettere in soffitta il fastidì della lubrificazione periodica della catena e la correzione della tensione.

La M Endurance è stata realizzata con un materiale nuovo materiale di rivestimento per i rulli, il carbonio amorfo tetraedrico o se preferite diamante industriale. Questo materiale è caratterizzato da una durezza e resistenza estreme: in pratica il materiale non si usura e riduce in maniera sensibile il coefficiente di attrito, portando con sé tutti i benefici del caso. La catena in passo 525 sarà inizialmente disponibile per i due modelli a 4 cilindri BMW S 1000 RR e S 1000 XR, come accessorio o direttamente dalla fabbrica come optional, ma siamo sicuri che verrà presto adottata anche su altri modelli BMW Motorrad.