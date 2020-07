Malaguti Madison 300: vent’anni da festeggiare con una promozione interessante

Malaguti Madison 300 si potrà acquistare per tutto il mese di luglio con uno sconto di 300 euro sul prezzo di listino. Lo scooter è dotato di un generoso motore monocilindrico di 278 cc da 26 CV, un ampio display TFT e la presa di ricarica USB situata nel sottosella

KSR, distributore ufficiale dei prodotti Malaguti, ha deciso di celebrare il 90° anniversario del marchio bolognese con una promozione in favore dei clienti tesa ad esaltare il già ottimo rapporto qualità/prezzo del suo bestseller Madison 300. La promozione, valida dall’1 al 31 luglio 2020, riduce di 300 euro il prezzo di listino dello scooter.

Malaguti Madison 300: ecco perché conviene

Fondata nel 1930 nella frazione La Campana di San Lazzaro di Savena (BO), Malaguti era originariamente un’officina di riparazione e rivendita di biciclette. Dalla fine degli anni Novanta l’azienda si è concentrata sulla produzione di scooter. Il Phantom F10 del 1994 resterà in produzione per 13 anni fino al 2007 chiudendo l’onorata carriera con l’F12 e l’F12R. La stretta collaborazione con Ducati ha portato anche alla produzione di diversi modelli e repliche griffate Ducati Corse. Malaguti ha preso parte al Motomondiale per quattro anni dal 2003 ottenendo il 6° posto in campionato in ciascuna stagione. Dal 2018 la famiglia Malaguti ha venduto la licenza di utilizzo del marchio al gruppo austriaco KSR Group, proprietario anche del marchio Lambretta, annunciando all’EICMA una nuova gamma di veicoli, mantenendo la medesima qualità del prodotto. Grazie al nuovo impulso, oggi Malaguti può contare su una gamma completa di scooter (Madison 300) e moto che spazia dalle Sport (RST 125) alle Street (Montepro 125), dalle Supermoto (XSM 50 e 125) alle Enduro (XTM 50 e 125), fino alle Adventure (Dune 125). Oggi, il Madison 300, scooter dall’impostazione motociclistica e dotato di un generoso motore monocilindrico di 278 cc da 26 CV, è ancora più conveniente.

Madison 300, infatti, è già disponibile presso tutti i rivenditori ufficiali Malaguti nelle tinte rosso o nero, anche in versione Anniversary Edition, con prezzi a partire da 4.299 euro franco concessionario e per tutto il mese di luglio si potrà acquistare con uno sconto di 300 euro. Madison 300 permette di muoversi con disinvoltura in città come su percorsi extraurbani, mantenendo consumi medi contenuti in 3,6 l/100 km e permettendo percorrenze fino a 50 km/litro in città. L’ampio display TFT e la presa di ricarica USB situata nel sottosella fanno del Madison300 il perfetto compagno di viaggio per il commuting quotidiano. Le generose carenature ed il parabrezza regolabile proteggono il rider nei trasferimenti autostradali, mentre il peso contenuto di 188 kg agevola le manovre nel traffico cittadino. Il vano sottosella può ospitare un casco integrale ed uno di tipo jet per viaggiare comodamente in due senza inutili ingombri una volta a destinazione.