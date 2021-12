Max Biaggi da record: 470 km/h in sella a Voxan Wattman elettrica

Al Kennedy Space Center il pilota romano ha stabilito 21 primati diversi in sella alla Voxan Wattman elettrica che monta lo stesso motore usato dal team Mercedes nel Mondiale di Formula E

Ha da tempo detto basta alle competizioni, ma Max Biaggi non ha smesso di amare la velocità e l’ultima impresa compiuta dal pilota romano è la testimonianza di come la passione per le due ruote si possa declinare in tanti modi.

Max Biaggi: la vita a 470 km/h

Al Kennedy Space Center, in Florida, dove di solito transitano gli Shuttle della Nasa, Biaggi ha stabilito un record incredibile: il pilota romano, infatti, ha raggiunto la velocità di 470,257 km/h insieme sella a una Voxan Wattman elettrica (che monta lo stesso motore elettrico usato dal team Mercedes nel Mondiale di Formula E), ritoccando il primato da lui stesso stabilito qualche anno fa di 408 km/h. L’esperienza negli State ha permesso al Corsaro di migliorare altri primati come quelli sul chilometro, sul miglio, sul quarto di miglio, con carenatura montata, senza carenatura, partenza da fermo e partenza lanciata.

“Quando mi proposero questa sfida, due anni fa, non pensavo affatto che una moto a propulsione elettrica potesse viaggiare tanto forte. La mia scala di valori era fatta di motori tradizionali con un tot di cavalli e un suono conseguente – ha detto al Corriere.it -. Quindi si tratta di una esperienza inattesa e diversa che richiede una attitudine specifica per filare su tratti rettilinei. Si tratta di una sperimentazione finalizzata ad ottenere un primato assoluto. Da qui ad ipotizzare una mobilità elettrica ce ne vuole. È presto, anche pensando alle competizioni“.