Max Biaggi punta al record di velocità su una moto elettrica

Quando Max Biaggi aveva annunciato l’addio alle competizioni in pochi gli hanno creduto. Quando hai la competizione nel sangue, è difficile pensare di appendere casco e tuta al chiodo, forse semplicemente si devono cercare nuovi stimoli e nuove sfide. Il campione romano, ora, punta un record davvero particolare.

Ecco il mostro elettrico da 425 CV con cui Max Biaggi punta al Guinness

In sella alla Wattman prodotta da Voxan, Max Biaggi punta a stabilire il nuovo record di velocità su una moto elettrica. Il progetto è iniziato la scorsa estate e vedrà il suo apice sulla distesa salata di Uyuni, in Bolivia, dove, dopo una serie di test, proverà a stabilire il record. A livello tecnico, questa moto si caratterizza per l’adozione di un motore elettrico da 317 kW di potenza, pari a 425 CV, alimentato da una batteria da 15,9 kWh dal peso di 140 kg.

Il raffreddamento non è affidato al classico sistema a radiatori, ma a un serbatoio di giaccio secco, necessario per evitare che il motore si surriscaldi. La moto, inoltre, non ha freno anteriore e nemmeno paracadute, la frenata è affidata a un solo un disco montato sulla ruota posteriore. La Wattman punta a toccare i 330 km/h, migliorando così il precedente primato che è di 327,608 km/h, firmato da Ryuji Tsuruta (su una Motibec), lo scorso anno.