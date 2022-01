Mercato moto e scooter: i modelli più venduti del 2021

Tra le moto, Benelli Trk 502 X si conferma la moto più amata dagli italiani davanti a Bmw R 1250 GS e Honda Africa Twin. Tra gli scooter domina Honda con SH 125, SH 350 e SH 150 nei primi tre posti

Il 2021 è appena passato e i primi giorni del nuovo anno servono per stilare i propositi per i prossimi mesi, ma anche per dare un’occhiata a quello che è stato. Per quanto riguarda il mondo delle moto, è un piacere sottolineare come il mercato delle due ruote abbia fatto segnare il segno più, ma anche chi sono le regine di vendita tra moto e scooter.

I numeri del mercato di moto e scooter

Il 2021 del mercato di moto e scooter si è chiuso positivamente con un +21,2% rispetto al 2020. Malgrado le flessioni di novembre (-2,4%) e dicembre (-4%), i dati diffusi in serata da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) testimoniano il grande interesse degli italiani verso i prodotti dell’industria di riferimento, che nel 2021 ha immesso sul mercato oltre 280mila veicoli. “Il settore ha davanti a sé ancora importanti sfide rese vive dalla complessità del contesto globale, non ultimi quello degli approvvigionamenti e dei trasporti internazionali. Tuttavia, quello che si chiude è un anno molto significativo che conferma il protagonismo delle due ruote e l’andamento positivo di un mercato animato da grande passione e da una nuova domanda di mobilità fruibile, veloce e sostenibile“, ha detto il presidente di ANCMA, Paolo Magri.

Nel dettaglio, nel corso dell’anno, ciclomotori, scooter e moto segnano un aumento a doppia cifra con una performance del + 21,2%, pari a 289.067 veicoli: il mercato ha recuperato e superato i volumi del 2012, quando vennero venduti 255mila veicoli. Unico segno negativo è quello che viene dai ciclomotori, che fanno registrare un calo del 4,7% e 18.835 veicoli venduti, per la prima volta (a parte l’anno anomalo del 2020) sotto le 20 mila unità. Importante la crescita degli scooter, che targano 151.153 mezzi, corrispondenti a un incremento del 21,3%; ancora più robusto il trend delle moto, con 119.079 veicoli immatricolati e una crescita complessiva del 26,4% sul 2020. Il dato più significativo appare tuttavia quello del confronto con il 2019, ultimo anno “normale” prima della pandemia: qui il mercato cresce complessivamente del 14,5%. Torna in positivo anche il mercato degli elettrici: dopo il passo falso del mese di novembre, dicembre ha registrato 835 immatricolazioni (+5%). Il risultato del mese consente agli elettrici di chiudere in pari con il 2020 (+0,5%), immatricolando complessivamente 10.848 mezzi. Il confronto con il 2019 fa registrare un incremento dell’85,5%.

Le moto e gli scooter più venduti del 2021

Le moto da enduro si confermato le più apprezzate dagli italiani con 46.344 immatricolazioni (+35,82% su base annua), seguite dalle naked (46.313, +27,22%) e dalle moto da turismo (11.974, +10,52%). Appena giù dal podio ci sono le sportive (5.579) e custom (4.458). Per quanto riguarda le cilindrate le moto immatricolare da 251 a 500 cc sono state 26.053, 25.656 quelle nella fascia 751-1000 cc e 25.154 quelle over 1000. La classifica di vendita vede trionfare ancora una volta la Benelli Trk 502 X (6.543 pezzi) che precede Bmw R 1250 GS (3.956) e Honda Africa Twin (3.011). Giù dal podio ci sono Yamaha Tracer 9 (2.891); Keeway Rkf 125 (2.520) che precede di poco Bmw R 1250 GS Adventure (2.504) e Moto Guzzi V7 (2.474). La Top10 è chiusa da Ducati Multistrada V4 (2.402), Yamaha Tenere 700 (2.206) e Honda NC 750 X (2.029). Per quanto riguarda gli scooter, si registra un netto dominio di Honda che occupa i primi tre posti con SH 125, SH 350 (11.276) e SH 150 (11.272). La casa dell’Ala dorata piazza al settimo posto X-Adv (5.454) e al decimo Forza 350 (4.002). Il quarto posto, invece, è occupato da Kymco Agility 125 R16 (7.059) davanti alla coppia Piaggio Beverly 300 (7.042) e Liberty 125 (6.991). Yamaha conquista l’ottavo e il nono posto rispettivamente con XMax 300 (4.787) e TMax (4.382).