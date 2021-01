Metacycle Sondors: la piccola moto elettrica più economica che ci sia

La Metacycle Sondors ha una batteria rimovibile da 4 kWh in grado di garantire un'autonomia di 130 km e di raggiungere una velocità massima di 130 km/h. Le linee sono futuristiche e il prezzo d'attacco molto interessante

Dalla California per provare a conquistare il mondo: sembra essere nata con questa intenzione la Metacycle Sondors, la piccola moto elettrica che per caratteristiche e prezzo potrebbe rappresentare una vera e propria svolta nel mercato delle due ruote a zero emissioni. Scopriamola meglio insieme.

Metacycle Sondors: le caratteristiche

Metacycle Sondors colpisce immediatamente per il suo design estremamente originale, dall’aspetto futuristico e con l’originale telaio monoblocco caratterizzato dal grande buco centrale. Uno spazio a tutti gli effetti sacrificabile alle esigenze estetiche visto che questa moto non prevede (ovviamente) né serbatoio per il carburante né cambio e che il motore è a scomparsa nella ruota posteriore.

Insomma, di fatto il telaio deve solo ospitare la batteria. Non siamo in presenza di e-bike, ma di una moto in piena regola, con una batteria rimovibile da 4 kWh in grado di garantire un’autonomia di 130 km. Il motore inserito nel mozzo è un Pmac e ha una potenza continua di 8 kW (circa 11 CV) con un picco di 14.5 kW (20 CV) che perette alla Metacycle Sondors di raggiungere una velocità massima di 130 km/h, abbastanza visto che questa piccola moto è stata pensata come alternativa per la mobilità urbana e per spostamenti medio brevi. La ricarica completa della batteria avviene in quattro ore può essere effettuata attraverso una presa di Tipo 2. Per quanto riguarda la ciclistica, sottolineiamo la presenza di ruote da 17″, forcella upside-down e impianto frenante Bybre. Ingegnoso lo spazio per alloggiare il cellulare (che si può connettere con la moto) con tanto di ricarica wireless.

Metacycle Sondors: quanto costa

Metacycle Sondors si può ordinare sul sito della casa depositando una cauzione di 100 dollari che può essere restituita entro 90 giorni. Al momento dell’acquisto ne de vorranno pagare solamente altri 4.900 per un totale di 5.000 dollari che fanno del prezzo uno dei plus di questo modello che, però, al momento non sappiamo se verrà commercializzato o meno anche in Italia.