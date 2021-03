Royal Enfield Continental GT 650, nuovo record del mondo!

I customizer australiani di Mid Life Cycles hanno modificato una Royal Enfield Continental GT 650 permettendole di toccare il record di velocità di 212 km/h alla Speed Week che si è svolta sul Lago Gairdner. Alla guida l'esordiente Charlie Hallam

Avete presente la Royal Enfield Continental GT 650, che tra l’altro è appena stata aggiornata col motore bicilindrico a quattro valvole per cilindro raffreddato ad aria con 47 cv di potenza e omologato Euro 5? Ecco, scordatevela per qui parleremo di una Continental GT 650 decisamente fuori dagli schemi.

La Royal Enfield Continental GT 650 da record firmata Mid Life Cycles

I customizer australiani di Mid Life Cycles si sono divertiti a prendere una Royal Enfield Continental GT 650 e a trasformarla in un razzo su due ruote che ha dato prova di tutte le sue capacità sul Lago Gairdner, in occasione della Speed Week, uno degli appuntamenti cult per gli amanti della velocità pura. La moto si è aggiudicata il primato nella categoria M-F 650 senza carenatura alimentate da benzina senza piombo toccando la velocità massima di 215 km/h per un record omologato di 212 km/h calcolato in base alla media delle velocità raggiunte nei tre giorni di tentativi, superando così il primato di 193,058 km/h stabilito nel 2016. Per farlo, ovviamente, sono state necessarie modifiche in tantissime parti della moto, dal propulsore al telaio, per cercare di ottimizzare le prestazioni e rendere il mezzo il più leggero possibile senza, però, perdere stabilità.

Gli interventi principali hanno riguardato le valvole e nella camera di combustione, l’albero a camme, i pistoni (ne sono stati usati di forgiati), il cambio e il forcellone, mentre altre parti sono rimaste quelle originali. In sella a questa super Continental c’era Charlie Hallam, pilota esordiente in questa prova ma che ha dimostrato di avere polso e coraggio. Insomma, una bella impresa e una bella pubblicità per la Royal Enfield Continental GT 650 che ora, però, è pronta per tornare a fare quello che le viene meglio: piacevoli passeggiate in cui godere del suo look da cafè racer e dei sui 47 cv di potenza.