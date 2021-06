Mig: il monopattino dalle ruote tassellate

Mig è il nuovo monopattino elettrico realizzato dall'italiana Bad Bike. Le ruote tubeless 10x4.0" lo rendono ideale anche su strade particolarmente rovinate. Il motore da 500W è in grado di raggiungere una velocità massima autolimitata di 25 km/h, mentre l'autonomia è di 40 km per una singola ricarica

Se è vero che le metropoli sono diventate delle giungle è necessario attrezzarsi al meglio per divincolarsi e muoversi con agilità. Odiatissimi o amatissimi, i monopattini sono una soluzione molto pratica e se dotati di ruote “fat” come questo Mig di Bad Bike diventano praticamente inarrestabili.

Bad Bike Mig: le caratteristiche

Mig è firmato dall’italiana Bad Bike, un’azienda dinamica nata da un felice intuito, dal cuore e dalla passione di chi con le due ruote ha convissuto per anni. Una passione sfociata in una gamma di bici a pedalata assistita divenuta subito punto di riferimento della nuova mobilità sostenibile grazie alla tecnologia avanzata e al design innovativo e personale, unico nel panorama mondiale. Il monopattino si caratterizza per il suo look aggressivo con linee decise e spigolose, ma un forte senso estetico non toglie nulla alla praticità. La pedalata, ad esempio, è molto ampia, inclinata e rivestita di materiale antiscivolo. Le ruote tubeless 10×4.0″ sono ideali per muoversi sulle strade delle nostre città, spesso disseminate di buche e tortuosità. Questo mezzo unisce robustezza e leggerezza: la bilancia fa segnare un peso di circa 15 kg, grazie all’utilizzo del telaio lega di magnesio, molto resistente alle sollecitazioni.

Un tocco decisamente moderno è dato dal sistema di luci a LED (quello posteriore è collegato al freno a disco) e dalle luci posizionate nella parte inferire che permettono al Mig di farsi notare anche di notte. Bello lo schermo LCD integrato da 3,5″ collegabile via bluetooth allo smartphone. Il motore è un brushless da 500W in grado di raggiungere una velocità massima autolimitata di 25 km/h, mentre l’autonomia è di 40 km per una singola ricarica (che avviene in circa cinque ore). Le batteria estraibile rende ancora più semplice le operazioni di ricarica.

Bad Bike Mig: quanto costa

Il Mig, per il momento, è ordinabile online a un prezzo di circa 650 euro, con uno sconto di 200 euro rispetto al valore commerciale. Le consegne partiranno da dopo l’estate.