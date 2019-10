Misano ospita l’ultima tappa del Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance

Il Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance si è rivelato un successo su tutta la linea e solo in occasione dell'ultima tappa, prevista a Misano il 13 ottobre, si sarà il vincitore finale

Il Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance si appresta a vivere l’appuntamento conclusivo di una bellissima stagione d’esordio: sarà la pista di Misano il 13 ottobre, a decretare l’equipaggio vincitore della prima, combattutissima edizione della serie monomarca dedicata alle Moto Guzzi V7 III.

Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance: un successo su tutta la linea

Il Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance, nato dalla collaborazione tra la Federazione Motociclistica Italiana e la Casa di Mandello del Lario, si è rivelata un’iniziativa vincente. Lo testimoniano non soltanto il grande equilibrio tra i partecipanti – con quattro vincitori diversi nelle quattro gare finora disputate – ma soprattutto il crescente interesse di una platea sempre più ampia di motociclisti verso un Trofeo divertente e accessibile. Gli ingredienti del successo sono rappresentati da un format tanto semplice quanto innovativo, con equipaggi di due piloti impegnati in gare “mini endurance” di un’ora, e da una moto facile e intuitiva, alla portata di tutti, ma capace di impegnare anche i piloti più smaliziati. Il tutto circondati da un’atmosfera di grande amicizia e sana rivalità, in pieno stile “Guzzista”. In vista del gran finale di Misano, il Presidente della Federazione Motociclistica Italiana, Giovanni Copioli, e Davide Zanolini, Direttore Marketing e Comunicazione del Gruppo Piaggio, si sono incontrati nel paddock del circuito romagnolo per un primo bilancio dell’edizione 2019 e porre le basi per continuare la collaborazione.

Giovanni Copioli, Presidente FMI, ha dichiarato: “Sono davvero orgoglioso dei buoni risultati ottenuti dal Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance. Un progetto condiviso con Davide Zanolini, che ho avuto il piacere di incontrare nel weekend della MotoGP di Misano e che quest’anno ha permesso di realizzare il sogno di riportare il marchio Moto Guzzi in pista, con una competizione che è cresciuta costantemente nell’arco della stagione e che ci ha regalato grande soddisfazione. Dobbiamo proseguire su questa strada e dare seguito all’impegno messo in campo. Mi auguro che con il Gruppo Piaggio potremo lavorare con ancora più impegno per il futuro“. Davide Zanolini, Direttore Marketing e Comunicazione del Gruppo Piaggio non ha nascosto la sua soddisfazione: “Il Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance, nato quasi come una scommessa, ha sorpreso tutti quanto a partecipazione e spettacolo. E’ la dimostrazione di quanto sia sempre più vivo l’amore per questo marchio anche tra i giovani. Con Giovanni Copioli e la FMI abbiamo creato un format vincente, perché permette a tutti di divertirsi senza dover impegnare grossi capitali e dover essere piloti professionisti e la V7 ha dimostrato di essere la moto ideale per questo trofeo. La nostra intenzione è di non fermarci qui e sulla scia di questo entusiasmo siamo pronti a organizzare insieme a FMI, una nuova edizione che vorremmo svelare già a EICMA. Siamo certi che la grande comunità dei Guzzisti apprezzerà. Ma prima aspettiamo tutti a Misano il prossimo 13 ottobre, abbiamo in serbo molte sorprese che renderanno la gara ancor più affascinante e divertente“.