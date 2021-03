Momodesign: arriva la serie limitata del casco da elicotterista FGTR

Con oltre un milione di pezzi venduti, FGTR non è solo un casco ma uno status simbol: Momodesign lo celebra lasciando una versione limitata e numerata che verrà prodotta in appena 2000 pezzi

Può un casco diventare un simbolo di una generazione (quasi) come una moto o una scooter? È difficile, ma c’è un prodotto che sembra esserci riuscito: stiamo parlando del Momodesign FGTR che, a vent’anni esatti dalla sua uscita, viene celebrato con un’edizione speciale.

Momodesign FGTR EVO Anniversary: la caratteristiche

Il Momodesign FGTR, il così detto casco da “elicotterista”, è uno dei modelli jet più apprezzati dal mercato delle due ruote. Negli anni ha riscosso un successo enorme, trovando il gradimento anche dei più giovani e del pubblico femminile. Con oltre un milione di caschi venduti in tutto il mondo, Momodesign, con la nascita di FGTR, ha portato una nuova generazione di caschi demi-jet nelle metropoli dando al proprio casco una forte identità la cui estetica dura nel tempo indipendentemente dalle mode del momento e aver saputo inventare uno stile di vita. Vent’anni di onorato servizio vanno festeggiati come si deve e per questo il brand ha deciso di presentare un’edizione limitata denominata Momodesign FGTR EVO Anniversary, prodotta in soli 2000 pezzi.

Dopo i ritocchi del centro stile, FGTR, nato nel 2000 dall’intuizione di Marco Cattaneo, presidente di Momodesign, si presenta con un nuovo look, più esclusivo e impreziosito da dettagli raffinati. Sul lato sinistro del casco compare il numero 20 a indicare l’importante traguardo raggiunto. Da notare anche la targhetta di metallo che celebra la serie limitata, i bordi e l’interno in vera pelle bordeaux in contrasto con la calotta, realizzata in una vernice opaca satinata, color grigio asfalto e la decal in alluminio satinato. Momodesign FGTR EVO Anniversary.