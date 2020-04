Moto Guzzi Aquila RR, la nuova sportiva immaginata da RSCA Design

RSCA Design ha immaginato una nuova Moto Guzzi dall'evocativo nome di Aquila RR, caratterizzata da linee sportive e dotata di un motore 1300 raffredato a liquido da 160 cv

La quarantena forzata sta facendo salire in tutti noi la voglia di moto, ma ormai il mantra è sempre lo stesso, restare a casa. Per i weekend con la nostra due ruote, insomma, dovremo aspettare ancora un po’, ma questo non impedisce ai motociclisti di viaggiare con la fantasia. Per quanto riguarda i tecnici di RSCA Design, si viaggia anche coi rendering e in particolare con quelli di un modello davvero unico, Moto Guzzi Aquila RR.

Moto Guzzi Aquila RR: le caratteristiche

Diciamolo subito, per ora siamo nel campi della fantasia ma questa Moto Guzzi Aquila RR immaginata da RSCA Design è davvero particolare. I designer hanno messo su carta una Guzzi davvero bella, con un look da super sportiva che si unisce a combinazioni di colore che sanno di storia. Le linee della arena sono nette, moderne e ridotte all’osso per fare apprezzare al massimo il bel motore made in Mandello del Lario (che in RSCA Design hanno ipotizzato essere un 1300 raffredato a liquido da 160 cv). Il culupino, il puntale sottomotore e il codino cortissimo sono un richiamo al racing. Bellissimo anche il design della forcella a steli rovesciati così come quello del forcellone monobraccio. Un dettaglio da non tralasciare è il nome scelto: Aquila RR che ci sembra un perfetto sunto delle caratteristiche di questa moto. Ancora non sappiamo sa in Guzzi prenderanno in considerazione i suggerimenti di RSCA, ma fossimo noi nella casa italiana un’occhiata a questi rendering la daremmo sicuramente.