Moto Guzzi V7 III Stone: arriva l’esclusivo pacchetto Night Pack

Moto Guzzi arricchisce la gamma V7 III Stone lanciando la nuova variante Night Pack, caratterizzata da una nuova fanaleria full led e da tanti interventi a livello stilistico.

Moto Guzzi V7 III Stone Night Pack: com’è fatta

Moto Guzzi V7 III Stone Night Pack unisce al look essenziale tipico di V7 III Stone la variante Night Pack caratterizzata soprattutto dalla fanaleria a led, che assicura elevato potere illuminante del faro anteriore, degli indicatori di direzione e della luce posteriore. Il posizionamento ribassato del faro e della strumentazione e un nuovo parafango posteriore, corto e snello, che integra il supporto della luce stop e quello, anch’esso rinnovato, del porta targa, donano inoltre alla V7 III Stone Night Pack un profilo più filante.

La sella dedicata è caratterizzata da termosaldature e valorizzata dal logo Moto Guzzi ricamato a filo in colore grigio. La V7 III Stone Night Pack offre anche delle varianti di colore nuove: al classico total black Nero Ruvido, si affiancano le varianti Bronzo Levigato e Blu Pungente. Moto Guzzi V7 III Stone Night Pack è già disponibile sulla rete vendita al prezzo di 8.590 euro franco concessionario.

Moto Guzzi V7 III Special: arrivano i nuovi colori

Contestualmente alla Moto Guzzi V7 III Stone Night Pack, debutta anche la Moto Guzzi V7 III Special con le due nuove varianti cromatiche: Nero Onice e Grigio Cristallo. Completano lo stile di una moto dalla forte personalità, come tutte le moto made in Mandello del Lario, le ruote a raggi hanno i canali lucidati e i mozzi neri; la strumentazione è a doppio quadrante circolare; il maniglione d’appiglio in acciaio cromato per il passeggero e la sella marrone con cuciture effetto “old school”, un ulteriore elemento dal sapore vintage. Moto Guzzi V7 III Special è disponibile sulla rete vendita Moto Guzzi al prezzo di 8.640 Euro f.c.