Moto Guzzi V7 Night Pack: la classic per eccellenza da oggi con fari a LED

La famiglia Moto Guzzi V7 III si arricchisce di un nuovo elemento. Oltre alle già note Stone, Special, Racer, V7 III Rough, V7 III Milano e V7 III Carbon, arriva la variante Night Pack della V7 III Stone, caratterizzata da fanaleria full led e da nuovi dettagli stilistici specifici.

Moto Guzzi V7 Night Pack: com’è fatta

Come le altre sorelle, anche la Moto Guzzi V7 Night Pack monta il motore twin 750 Moto Guzzi – omologato Euro 4 – in grado di erogare una potenza massima di 52 CV a 6.200 giri/min e una coppia massima si attesta a 60 Nm a 4.900 giri/min, con una curva di erogazione veramente piatta che promette facilità di utilizzo abbinata come sempre a quel carattere e prontezza tipico dei motori Moto Guzzi. Vi ricordiamo che è disponibile anche una versione depotenziata, in linea con le limitazioni della patente A2 e ideale per i nuovi Guzzisti, che possono contare anche su peso e dimensioni complessive ridotti e sulla generale facilità di guida di tutte le versioni di V7 III. Il cambio a sei rapporti, preciso e morbido negli innesti, rimane invariato rispetto a V7 II, ma beneficia di una differente rapportatura della prima e della sesta marcia, entrambe leggermente allungate, utili per sfruttare al meglio le caratteristiche di coppia e potenza del motore. Moto Guzzi ha sempre avuto una grande competenza anche sugli aspetti della sicurezza. V7 III dispone di impianto di frenata ABS e di MGCT (Moto Guzzi Controllo Trazione) regolabile e disinseribile. Il primo è un’unità Continental a doppio canale che evita il bloccaggio delle ruote, mentre il secondo, è un sistema che scongiura lo slittamento della ruota posteriore in accelerazione. L’MGCT è regolabile su due livelli di intervento, uno più conservativo e ideale ad esempio quando l’aderenza è precaria per via dell’asfalto bagnato o scivoloso e l’altro studiato per assecondare la guida emozionante su asfalto asciutto in sicurezza. Un’ulteriore peculiarità del sistema MGCT è la possibilità di ricalibrare la circonferenza del pneumatico posteriore, compensando l’eventuale usura o l’impiego di unità con profili diversi da quello di primo equipaggiamento, in modo da avere sempre un intervento preciso del controllo di trazione.

La variante Night Pack è caratterizzata da significativi interventi stilistici e funzionali, primo fra tutti l’adozione di nuova fanaleria a led che assicura elevato potere illuminante del faro anteriore, degli indicatori di direzione e della luce posteriore. Questa versione, definita esteticamente dal posizionamento ribassato di faro e strumentazione, vanta un nuovo parafango posteriore, corto e snello, che integra il supporto della luce stop e quello, anch’esso rinnovato, del porta targa. La sella dedicata è caratterizzata da termosaldature e valorizzata dal logo Moto Guzzi ricamato a filo. V7 III Stone Night Pack è proposta nella classica livrea Nero Ruvido e nelle varianti Bronzo Levigato e Blu Pungente.