Moto Guzzi V85 TT Travel 2020: tutte le novità della versione da viaggio

Visto il grande successo riscosso dalla V85TT, Moto Guzzi presenta ad Eicma 2019 la variante Travel destinata ai grandi viaggi

Da febbraio ad oggi la Moto Guzzi V85TT ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico, diventando una delle moto più richieste da coloro che vogliono dedicarsi all’enduro seguendo lo stile della Casa dell’Aquila. Il modello presentato all’inizio del 2019, tuttavia, mancava di una versione dedicata ai grandi viaggi, che puntualmente l’azienda con base a Mandello del Lario ha svelato in occasione dell’edizione 2019 del Salone Eicma di Milano.

Chiamata V85TT Travel, ripropone le consolidate caratteristiche del modello base, portando in scena tuttavia una serie di accessori (disponibili di serie) che risulteranno fondamentali in caso di lunghi viaggi in giro per il mondo. Sarà disponibile nell’esclusiva colorazione Sabbia Namib, con telaio grigio, plastiche in marrone chiaro e grafica dedicata su serbatoio e fianchetti.

MOTO GUZZI V85TT TRAVEL: DOTAZIONE DA PRIMA DELLA CLASSE

La nuova Moto Guzzi V85TT Travel sarà equipaggiata con un bicilindrico a V trasversale di 90° raffreddato ad aria, con distribuzione ad aste e bilancieri a due valvole per cilindro di 853cc. Un’unità completamente nuova a livello di progettazione, che ha già fatto il suo esordio sulla versione “standard” ed è capace di esprimere ben 80 cavalli e 80 Nm di coppia massima, disponibile al 90% già a 3.750 giri/min.

A livello di ciclistica, la V85TT Travel eredita anche il telaio tubolare con il motore sfruttato come elemento stressato, che assicura la giusta rigidità in funzione del massimo divertimento di guida sia su asfalto che su strade poco battute. Molto curata anche la dotazione elettronica, che fornisce al pilota tre “riding mode” (Strada, Pioggia e Off-Road) differenti l’uno dall’altro per i livelli di intervento del controllo di trazione MGCT e dell’ABS, oltre che per la risposta dell’acceleratore con tecnologia ride-by-wire.

MOTO GUZZI V85TT TRAVEL: E’ IL VIAGGIO QUELLO CHE CONTA

L’allestimento proposto dalla nuova Moto Guzzi V85TT Travel, che la distingue dalla versione di base, comprende innanzitutto il parabrezza Touring più alto, capace di offrire una maggiore protezione dall’aria grazie a una superficie maggiorata del 60% rispetto all’unità standard. A seguire troviamo una coppia di motovaligie, realizzate in materiale plastico e inserti in alluminio: elevata capacità di carico (27,5 L la sinistra, 37 quella destra) e l’assenza di voluminosi supporti per la loro installazione sono i loro punti di forza, per un ingombro laterale di soli 928mm.

Di serie sarà presente anche il set di manopole riscaldabili, con pulsanti già inclusi nel blocchetto sinistro del manubrio, la coppia di faretti supplementari full LED e la Moto Guzzi MIA, piattaforma multimediale che permette di collegare lo smartphone al veicolo aumentando le funzioni visibili sulla strumentazione.