Moto Guzzi V85TT: arriva anche la versione stadale?

Oberdan Bezzi ha realizzato tre versioni della Oberdan Moto Guzzi V85TT: la sportiva V85 Le Mans, la custom V8 Special e l'adventouring NTX

Sono bastate poche settimane alla Moto Guzzi V85TT per conquistare il cuore di appassionati vecchi e nuovi della casa con sede a Mandello del Lario e anche grazie a questo successo di pubblico arrivano le prime ipotesi sull’uscita di una versione stradale. Il magazine MotoStation.com ha avanzato qualche ipotesi su come potrebbe essere la V85 2.0, una versione puramente da asfalto con una nuova elaborazione grafica che ne fa una roadster: dall’aspetto retrò. Più difficile, invece, l’ipotesi che vuole l’arrivo di una versione Flat Track.

Moto Guzzi V85TT stradale: ecco come potrebbe essere

Sono diversi i modelli che sono stati ipotizzati intorno alla Moto Guzzi V85TT. Uno dei più interessanti è la V85 Le Mans firmata da Oberdan Bezzi. “L’aver sempre seguito la politica della tradizione nel delineare nel tempo la propria gamma di motociclette potrebbe nei prossimi anni dar vantaggio a Moto Guzzi – ha detto Oberdan a La Gazzetta dello Sport -. È probabile e auspicabile infatti che dalla piattaforma V85, intelligentemente studiata per non essere troppo vincolante, prendano vita altri modelli, vicini alle esigenze attuali del mercato. Da chi ha sempre professato scelte tecniche ed estetiche dentro i canoni del classicismo motociclistico, oggi così in auge, non possiamo che aspettarci scelte in linea con questo pensiero. Sarebbe una sportiva all’italiana, nel senso che si dava a questo termine una volta. Una moto sportiva sì, ma non estrema prestante ma umana, maschia ma non rozza, dalle soluzioni pragmatiche e votate alla robustezza. Una vera Le Mans, insomma”.

Poi c’è la V8 Special, caratterizzata dal serbatoio bianco filettato di rosso, con cilindroni lucenti per rendere omaggio alle Moto Guzzi nate a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta. Last but not least c’è la NTX, più vicina alla TT già in commercio ma capace comunque di strizzare l’occhio allo stile del passato: insomma, una crossover con un maggiore protezione dall’aria e forme più moderne, per un pubblico amante dei lunghi viaggi con qualche uscita in off-road .