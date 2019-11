Moto Morini Seiemmezzo, Super Scrambler e X-Cape a EICMA 2019

Una scrambler bella e modaiola, una nuova media e una moto Adventure: ecco cosa porta Moto Morini alla kermesse milanese cuore del mondo delle due ruote per questa settimana

Moto Morini si fa in tre per EICMA 2019. La casa, infatti, ha deciso di portare tre modelli molto diversi tra di loro ma accomunati dalla voglia di stupire e lasciare il segno all’interno di un mercato sempre più affollato. I tre modelli sono Seiemmezzo, Super Scrambler e X-Cape.

Sulla scia del grande successo della nuova Milano, Moto Morini propone una piattaforma naked entry level dal grande impatto estetico; pensata per dare vita ad una nuova famiglia di motociclette con un DNA comu-ne, ma che può assumere sfaccettature di stile assai diverse fra loro. La nuova Seiemmezzo va dritta al punto, come il suo nome fa intendere da subito. La sella, posizionata ad un’altezza che consente un facile accesso a piloti di tutte le stature, è spaziosa anche per il passeggero ed è provocatoriamente corta e priva di codino, fatta apposta per solleticare la fantasia dei customizer e dei futuri proprietari che attingeranno agli ac- cessori plug and play per renderla unica. Il manubrio è largo e facilmente raggiungibile, donando una posizione di guida perfetta per ottenere il massimo controllo del mezzo. Il serbatoio scultoreo le dona forza, imponenza e grande personalità, caratteristiche inusuali per le moto di questa categoria. Il faro anteriore full LED, carenato come sulle sorelle maggiori di 1200 cc, proietta un emozionante fascio luminoso di grande potenza, mentre il cruscotto a colori di 5” o re tutte le informazione necessarie ad un’espe- rienza di guida entusiasmante. Seiemmezzo sarà disponibile in versione a potenza standard o limita- ta a 48 cv per incontrare le esigenze di tutti coloro che desiderano una moto accessibile, personalizzabile e inconfondibilmente Morini.

Moto Morini Super Scrambler fonda il proprio DNA su questo concetto, per poi superarlo unendo allo spirito indomito e ribelle della fascinosa Morini Scrambler 1200, la prima heritage di grande cilindrata degli anni 2000, allo stile e all’eleganza sofisticata della Milano. La cura costruttiva è squisitamente artigianale, ed è realizzata interamente in Italia con i migliori materiali ed un raffinato gusto per il dettaglio. L’impostazione tipica da offroad si coniuga con un impiego più votato all’asfalto grazie a elementi come le sospensioni con quote stradali ed agli pneumatici tassellati Pirelli Scorpion Rally STR. Il motore è da 1.187 centimetri cubi, quattro valvole, raffreddamento a liquido, cilindri in blocco con il basamento, distribuzione bialbero, teste in lega di alluminio con il 10% di silicio: il Bialbero 1200 CorsaCorta abbina alcuni tratti tipici dei motori italiani tradizionali ad idee innovative, come la soluzione mista scelta per la distribuzione, con gli alberi a camme comandati da due catene in opposizione mosse da un albero comune intermedio che attraversa la V dei cilindri.

X-Cape è la nuova Adventure firmata Moto Morini caratterizzata dq versatilità, divertimento e comfort distillati in una linea futuristica e accattivante. La ruota anteriore da 19’’ e la forcella regolabile da ben 50 mm di diametro, garantiscono una tenuta di strada sorprendente, rendendola adatta ai passi di montagna così come ai sentieri sterrati. La sella dalle dimensioni generose, comoda anche per il passeggero, è posizionata a soli 83 cm da terra, ma o re un’ergonomia perfetta anche per i più alti. Lo schermo TFT a colori di ben 7″ – fra i più grandi dell’intero mercato – dà accesso ad una panoramica completa e chiara su tutte le informazioni necessarie ai viaggi più avventurosi, così come nel caotico tra co cittadino. Il parabrezza regolabile con una sola mano, il portapacchi con ampi maniglioni per il passeggero e i fari full led completano la dotazione di serie da classe decisamente superiore. non mancheranno accessori fondamentali come il tris di borse, le barre protettive e le manopole riscaldabili, indispensabili su una vera adventure. La moto verrà commercializzata in versione standard o limitata a 48 cv.