Moto rubata a un’infermiera: il concessionario gliene regala un’altra

In tempi di coronavirus siamo costretti a raccontare storie drammatiche, fatte di difficoltà, ma talvolta capita che queste lascino spazio ad altre che servono ad accendere uno spiraglio di speranza o per lo meno un sorriso, come quella che vi raccontiamo ora.

Le rubano una Ninja 250: il concessionario Kawasaki le regala una 400

Come reagireste se vi rubassero la moto e la ritrovaste completamente distrutta? Male, ovviamente. E molto triste è stata anche la reazione di Mercedes Suarez, giovane infermiera impegnata come tante colleghe nella lotta al coronavirsu che, tra le sue passioni, ha l’amore per le moto e in particolare per la sua Kawasaki Ninja 250. Peccato che un giorno, la malcapitata Mercedes, abbia subito il furto della sua amata “verdona” ritrovata qualche giorno dopo completamente distrutta. Ma alcune storie assumono i contro della favola e hanno, quindi, il lieto fine.

Saputa la notizia, il dealer di San Antonio, in Texas, ha contattato l’infermiera per regalarle una Ninja 400 nuova. Mercedes ha accettato e ha ringraziato, con un velo di comprensibile incredulità, ma non è tutto: un’officina locale si è offerta anche di aggiustare la sua Ninja 250. Fare del bene porta, alla fine, a ricevere sempre del bene.