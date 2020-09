Moto S450 RR: la mini BMW S 1000 RR made in China

La Moto S450 RR assomiglia molto a livello estetico alla BMW S 1000 RR ma è spinta da un bicilindrico in linea da 450 cc raffreddato a liquido con una potenza massima di 24 CV e una coppia di 22 Nm, decisamente inferiore a quella delle concorrenti di pari cilindrata che hanno valori quasi doppi

Su questa pagine ci siamo occupati spesso delle nuove moto di cilindrata medio piccola (un must di questo periodo) e di imitazioni. Oggi, ci troviamo davanti a una due ruote che potrebbe racchiudere entrambi questi aspetti. Moto S450 RR, infatti, la nuova proposta che arriva dalla Cina e che sembra in tutto per tutto una BMW S 1000 RR in scala, scopriamone le caratteristiche.

Moto S450RR: le caratteristiche

Assomiglia, almeno a livello estetico, in tutto e per tutto a una BMW S 1000 RR, ma in realtà si chiama Moto S450 RR ed è l’ultima sportiva di piccola cilindrata che arriva dalla Cina. La moto di Moto (scusate il gioco di parole, ma nell’uno il nome del brand è troppo originale…), infatti, è chiaramente ispirata alla superbike tedesca, ma fatta eccezione per una somiglianza estetica, le analogie si esauriscono alla svelta. La S450RR monta un motore bicilindrico in linea da 450 cc raffreddato a liquido con una potenza massima di 24 CV e una coppia di 22 Nm, decisamente inferiore a quella delle concorrenti di pari cilindrata che hanno valori quasi doppi.

A livello di ciclistica, l’anteriore è caratterizzato da una forcella a steli rovesciati, mentre al posteriore è presente un monoammortizzatore, anch’esso regolabile. L’impianto frenante è composto da un doppio disco con pinze radiali davanti e un disco singolo dietro. Il prezzo della Moto S450RR è equivalente a 1.800 euro circa, ma per ora la sua commercializzazione non è prevista in Europa.