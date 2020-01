Motor Bike Expo 2020: info biglietti e tutto quello che c’è da sapere

Il costo dei tagliandi di Motor Bike Expo è di 18 euro più diritti di prevendita (totale 21 euro) per il ticket intero online, 20 euro l'intero acquistato in biglietteria, 15 euro il ridotto e infine c'è l'abbonamento da 60 euro valido per 4 giorni, con un accesso al giorno

Si avvicina a grandi passi l’appuntamento con Motor Bike Expo 2020, la kermesse dedicata alle moto custom e classic che animerà la città di Verona da giovedì 16 a domenica 19 gennaio. Tanti gli appuntamenti in programma in una rassegna in crescita costante.

Motor Bike Expo 2020: viabilità e biglietti

Motor Bike Expo raduna a Verona oltre 170.000 visitatori, superandosi anno dopo anno e confermandosi cuore pulsante del panorama motociclistico internazionale, l’appuntamento di riferimento per i più grandi brand del mercato motociclistico, che spaziano dalle special allo sport, coinvolgendo anche il mondo dell’off-road e del turismo. Da oltre 10 anni MBE ospita oltre 700 aziende espositrici del settore, con le più importanti Case costruttrici, le migliori officine di personalizzazione e i marchi più noti nel campo di abbigliamento, accessori e componentistica. Insomma, vietato mancare, ma prima di andare allo sbaraglio è utile sapere qualche informazione, soprattutto relativamente ai biglietti. La fiera (che si trova in Viale del Lavoro 8 37135 a Verona) è aperta nei giorni di Motor Bike Expo dalle ore 9 alle ore 19.

Il costo dei tagliandi è di 18 euro più diritti di prevendita (totale 21 euro) per il ticket intero online, 20 euro l’intero acquistato in biglietteria, 15 euro il ridotto (solo alle casse per i tesserati FMI o HOG, possessori riduzione MBE 2020 ed i ragazzi da 14 a 17 anni) e infine c’è l’abbonamento da 60 euro valido per 4 giorni, con un accesso al giorno. Per chi arriva in auto o in moto consigliamo di uscire a Verona e seguire le indicazioni per Veronafiere sia che si arrivi dall’autostrada A22 Modena-Brennero sia che si arrivi dalla A4 Milano-Venezia. Per chi sceglie l’autobus si consiglia di utilizzare la linea 21 con fermata di Via Agricoltura, oppure la linea 22 con fermata di Viale del Lavoro.

Per chi arriva in treno, consigliamo di scendere alla stazione di Verona Porta Nuova, posta a circa 500 metri da Veronafiere. L’aeroporto Catullo dista una manciata di minuti. I parcheggi a disposizione sono il P3 (ingresso Viale del Lavoro), P7 (ingresso Re Teodorico Viale dell’Industria) e il parcheggio multipiano di Viale dell’Industria.