Motor Bike Expo 2021: nuove date e nuovo format

Slitta ancora l'appuntamento con Motor Bike Expo 2021 che ora è stato messo in calendario da venerdì 28 a domenica 30 maggio. Cambia anche il format dell'evento in cui ci sarà più spazio per Demo Ride e attività all’aperto

Motor Bike Expo cambia. L’attuale situazione sanitaria italiana e internazionale ha costretto gli organizzatori della più importante fiera dedicata alle moto custom a rivedere i propri piani, cambiando in primis le date dell’edizione 2021 e in secondo luogo il forma dell’evento.

Motor Bike Expo: le date dell’edizione 2021

L’edizione 2021 di Motor Bike Expo è stata riprogrammata e si svolgerà (dovrebbe svolgersi, il condizionale è d’obbligo) da venerdì 28 a domenica 30 maggio sempre presso Veronafiere, con un format rinnovato. La decisione non è stata semplice, ma si è resa necessaria dopo il rinvio di gennaio e la constatazione dell’impossibilità di spostare un appuntamento di tale portale nel weekend di Pasqua. Tra i cardini dell’edizione straordinaria di MBE saranno i Demo Ride e l’incremento di tutte le attività all’aperto che faranno da contorno all’esposizione statica. Finalmente tutti gli appassionati potranno raggiungere la fiera più agevolmente in moto; arrivati a destinazione, troveranno un parcheggio interno al quartiere fieristico dedicato esclusivamente alle moto, con guardaroba, oltre all’allestimento di un centro spedizioni per consentire di inviare i prodotti acquistati tra gli stand della fiera.

“Il nostro focus è concentrato sulla possibilità di ripartire con una manifestazione funzionale per tutti gli attori coinvolti. Vogliamo realizzare questo nuovo MBE 21 con il contributo di tutti i protagonisti del settore delle due ruote, che dopo MBE 2020 non hanno più avuto la possibilità di incontrarsi in un contesto professionale di livello internazionale: sarà il momento di ripartire e di accendere i motori, per tornare a crescere assieme. In questo momento siamo obbligati a monitorare continuamente la situazione: la necessità è prendere le decisioni migliori per la salvaguardia delle nostre aziende e degli addetti ai lavori. Ci avvaliamo di un partner, come Veronafiere, che ha investito per potenziare tutti gli standard e i protocolli di sicurezza a tutela della salute di espositori e visitatori“, ha detto Francesco Agnoletto, fondatore e CEO di MBE.

Gli fa eco l’altra organizzatrice, Paola Somma: “Abbiamo deciso di creare una formula speciale che ci permetta di fissare un appuntamento a fine maggio per un’edizione completamente dinamica, con ancora più energia e voglia di incontrarci in sicurezza. Molte realtà si sono prodigate per la realizzazione di eventi virtuali su piattaforme digitali, ma quello della moto è un mondo fatto di passione ed emozioni che solo le esperienze dal vivo riescono a regalare: il nostro ruolo sarà quello di essere il volano da cui ripartire e che riaccenda le emozioni“.