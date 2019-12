Motor Bike Expo accende il primo Casco Rosso

MBE hanno scelto il Casco Rosso per promuovere la collaborazione tra la Fiera e la città di Verona: simboleggerà la passione per la moto, ma soprattutto un uso consapevole delle due ruote

Il Comune di Verona, attraverso il supporto di Confcommercio e di Confesercenti si prepara ad accogliere il pubblico che affollerà la fiera per Motor Bike Expo (in programma dal 16 al 19 gennaio 2020), con un’operazione che li farà sentire davvero a casa: il centro città si unirà infatti ancora di più con la fiera, ospitando, già dai primi giorni dell’anno, un’esposizione temporanea e diffusa, prolungando di fatto l’evento, sia in termini di spazio che di tempo, ed “uscendo” dal quartiere di Veronafiere, nel periodo che porta dall’Epifania alle effettive date di Motor Bike Expo 2020. A simboleggiare questo naturale sodalizio, una serie di boutique, locali, negozi ed attività del centro città e dei centri limitrofi, esporrà una selezione di motociclette e riceverà un vero e proprio Casco Rosso.

Un Casco Rosso per Motor Bike Expo

Il Casco Rosso è un simbolo ben preciso nel linguaggio motociclistico: si “accende” quando un pilota in pista è il migliore di tutti in uno specifico settore. Così Verona e MBE hanno scelto questo oggetto per promuovere la collaborazione: il casco rosso simboleggerà non solo la passione per la moto e l’ambizione nel migliorarsi ogni giorno; ma soprattutto un uso consapevole della motocicletta, dove il divertimento e la libertà devono coincidere con il tema fondamentale della sicurezza, oggi ormai prerogativa assoluta. Gli appassionati di moto che si recheranno nei locali e nei negozi aderenti all’iniziativa, potranno ritirare un coupon valido come agevolazione per visitare la fiera, approfittando di una riduzione sul biglietto d’ingresso. Verona, storico scenario di grandi amori, come quello che si sprigionerà per la moto in tutte le sue diverse forme da giovedì 16 a domenica 19 gennaio 2020 in occasione di Motor Bike Expo: fiera di riferimento assoluto nel mondo per la moto personalizzata.

MBE è diventata negli anni l’appuntamento per i più grandi brand del mercato, spaziando dalle moto special alle sportive, coinvolgendo anche il mondo del turismo, del fuoristrada e con uno sguardo sempre rivolto verso il futuro, accogliendo progressivamente nuovi settori, come quello dei modelli elettrici, nuova frontiera della mobilità urbana. “Motor Bike Expo colleziona presenze record ad ogni edizione, ed è una di quelle fiere che ti danno la sensazione di poter continuare a crescere, superando se stessa di anno in anno – ha detto Andrea Macario Velardi, consigliere comunale -. I tempi sono maturi perché gli organizzatori comincino a dialogare con il cuore della città, per un domani arrivare ai quartieri. Un Motor Bike City che coinvolga bar, ristoranti, negozi, locali e piazze all’aperto, completerebbe l’offerta, rilancerebbe il commercio cittadino in un mese difficile come gennaio, e completerebbe a 360 gradi la proposta al pubblico di MBE, manifestazione fieristica da me ritenuta il fiore all’occhiello della città di Verona“.