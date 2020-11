Motor Bike Expo alza bandiera bianca: rinviato a primavera 2021

"Da mesi abbiamo previsto comunque una soluzione alternativa, che ora diventa tanto utile quanto necessaria", hanno detto gli organizzatori, Francesco Agnoletto e Paola Somma. A breve saranno comunicate le date ufficiali

Nonostante tutti gli sforzi fatti dalla coppia composta da Francesco Agnoletto e Paola Somma, Motor Bike Expo è stata costretta a piegarsi alle regole dettate dall’emergenza Covid-19: l’edizione 2021, quindi, non si terrà più come da tradizione a gennaio ma in primavera.

Motor Bike Expo posticipato alla prossima primavera

Motor Bike Expo è un evento tanto bello quanto unico nel suo genere perché come pochi altri nel panorama internazionale sa radunare gli appassionati di moto custom e classic. Purtroppo, i due organizzatori Francesco Agnoletto e Paola Somma, hanno trovato sulla strada dell’organizzazione dell’edizione 2021 un ostacolo per il momento insormontabile come il coronavirus. I numeri della pandemia non lasciano troppo spazio all’immaginazione e così nelle scorse ore è arrivata la notizia del rinvio delle kermesse da gennaio alla primavera. “Da mesi abbiamo lavorato con dedizione per poter realizzare MBE a gennaio. Consapevoli della difficile situazione, abbiamo previsto comunque una soluzione alternativa, che ora diventa tanto utile quanto necessaria – dice in coro la coppia Agnoletto-Somma -.

Con l’augurio che la situazione internazionale volga presto a significativi miglioramenti, in questo momento, guardando a gennaio, ci è impossibile garantire il solito livello di riuscita della manifestazione, sia in termini di risultati commerciali per gli espositori, che per quanto riguarda la completezza dell’esperienza dei visitatori. Per questi motivi e soprattutto per la salvaguardia della salute di tutti e per offrire un’edizione ancora più significativa ed appagante, siamo convinti che la miglior scelta in questo momento sia quella di posticipare MBE 2021 a inizio primavera“. A breve saranno comunicate le date ufficiali.