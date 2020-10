Motor Bike Expo 2021 confermato dal 21 al 24 gennaio

L'organizzazione di Motor Bike Expo ha confermato le date della kermesse internazionale dedicata al custom che si svolgerà dal 21 al 24 gennaio 2021n a Veronafiere

Nonostante tutti i problemi legati alla diffusione del Covid-19, c’è ancora qualcuno che, con coraggio e determinazione, prova a tenere vivo il settore delle fiere dedicate alle moto. È il caso dello staff di Motor Bike Expo che ha confermato le date dell’edizione 2021, che si svolgerà 21 al 24 gennaio, sempre a Veronafiere.

Verona fiera pronta ad accogliere Motor Bike Expo anche nel 2021

Il DPCM pubblicato lo scorso 13 ottobre in materia di contenimento dell’emergenza-coronavirus, non ha coinvolto le attività fieristiche e questo ha dato nuovo slancio agli organizzatori di Motor Bike Expo, ma un’importante precisazione è arrivata da Francesco Agnoletto e Paola Somma: “Siamo consapevoli della situazione e vogliamo rasserenare gli espositori. Nella malaugurata ipotesi di uno scenario controverso, tale da rendere impossibile lo svolgimento dell’evento, tutti gli acconti versati dagli espositori verrebbero restituiti e nulla preteso dalle aziende“. La volontà, però, è quella di far sì che tutto si svolga nella massima sicurezza per dare seguito al successo registrato negli ultimi anni da MBE, ormai vero e proprio punto di riferimento per gli amanti del custom.

“Le fiere sono fatte da professionisti e rispettano, in tutte le loro fasi, protocolli molto rigidi in materia di salute e sicurezza, tenendo anche conto delle dimensioni di ciascun quartiere. Dal 1° settembre, in Italia si sono già tenute 47 manifestazioni espositive, di cui 20 internazionali, realizzate in totale sicurezza, che hanno dato un’iniezione di fiducia all’economia nazionale“, ha detto Maurizio Danese, presidente di AEFI (Associazione Espositori e Fiere Italiane). Chissà che queste parole non abbiano ispirato (ulteriormente) la coppia Agnoletto-Somma.