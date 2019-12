Motor Bike Expo: le prime novità dell’edizione 2020

Harley-Davidson a Motor Bike Expo con le anticipazioni di Panamerica e Bronx. Boccin Custom Cycles organizzerà due presentazioni mondiali e preparerà cinque inedite special per MBE 2020. Tante le attività per il pubblico femminile

Motor Bike Expo inizia a scaldare i motori e trapelano le prime novità in vista dell’edizione 2020 in programma a Veronafiere, dal 16 al 19 gennaio. La kermesse occuperà sette padiglioni, per circa 80.000 metri quadrati di esposizione al coperto; cinque aree esterne, per altri 20.000 metri quadrati di emozioni e spettacolo e vedrà coinvolti oltre 700 espositori, provenienti da 35 paesi. MBE è aperto dalle ore 9 alle ore 19.00. Questi i prezzi dei biglietti di ingresso: under 14 ingresso gratuito (novità), intero online 18 euro, intero ai botteghini di Veronafiere 20, abbonamento per le quattro giornate 60, ingresso ridotto per possessori riduzione MBE 2020, ragazzi da 14 a 17 anni e tesserati HOG / FMI 15.

Harley-Davidson a Motor Bike Expo con le anticipazioni di Panamerica e Bronx

La presenza di Harley-Davidson a MBE 2020 ha un’importanza tutta speciale. Storica, in un certo senso: per la prima volta la Motor Company si presenta con una naked elettrica nelle concessionarie. La LiveWire è solo la prima di una serie di moto con le quali Harley-Davidson intende porsi all’avanguardia dell’elettrificazione delle due ruote. Accanto alla tradizione rappresentata dalla Low Rider S, dalla Road Glide Limited e dal TriGlide CVO, a Verona vedremo un’anticipazione della maxienduro Panamerica e della naked Bronx. La tecnologia gioca un ruolo importante anche con il servizio di connettività cellulare HD Connect e il Reflex Defensive Rider Systems (RDRS). “117 anni di continua attività testimoniano il fatto che Harley-Davidson ha sempre guardato avanti con spirito pionieristico e aperto a nuove sfide e opportunità. Oggi davanti all’elettrico non intende stare a guardare e cambia marcia sfidando le convenzioni. Con la LiveWire, la Panamerica e la Bronx stiamo iniziando a raccontare nuove storie, mantenendo la direzione del mondo Custom, Cruiser e Touring“, spiega Giacomo Marzoli, capo del marketing di Harley-Davidson Italia.

A MBE 2020 si festeggia il 50° anniversario del colosso dell’aftermarket Custom Chrome

Custom Chrome, colosso mondiale delle personalizzazioni e degli accessori per Harley-Davidson, festeggerà a Motor Bike Expo 2020 i suoi 50 anni di attività con il più grande spazio espositivo di sempre, con la presentazione di nuovi accessori e di un’inedita “Bolt and Ride”, e con la prima assoluta della “Anniversary”, special appositamente realizzata dal customizer Thunderbike per celebrare l’anniversario. Saranno personalmente Andreas Bergerfort, fondatore del marchio di Hamminkeln, e la figlia Kim, che ne è marketing manager, a consegnare la moto a Custom Chrome Europe.

Nelle aree esterne i test drive di Jeep

Jeep, da ottant’anni riferimento assoluto del settore Sport Utility Vehicle (SUV), sarà partner di Motor Bike Expo 2020. Tante le attività in programma: esposizione statica ma anche test-drive, per provare le vetture della gamma Jeep, in un’area allestita negli spazi esterni di Veronafiere su un percorso ad ostacoli, tra saliscendi tortuosi, accompagnati dagli istruttori ufficiali per tutti e quattro i giorni di manifestazione.

Tante attività per le donne

L’edizione 2020 di Motor Bike Expo guarderà con un’attenzione maggiore rispetto al solito al motociclismo declinato in chiave femminile. Mentre si preannunciano nuove collezioni di abbigliamento tecnico specifico per donne, il salone di Verona ospiterà la scuola guida del campione Marco Lucchinelli che consentirà alle visitatrici anche di percorrere i primi metri su due ruote in assoluta sicurezza. Sarà poi presentato, in anteprima assoluta, il primo Campionato Europeo di motovelocità femminile che si disputerà in concomitanza con le sei tappe del CIV e sarà reso noto il programma della la seconda edizione del Women Motors Bootcamp, un evento di tre giorni per sole donne, organizzato in occasione della festa della donna, che unisce appassionate di motori, moto, meccanica, aerei e paracadutismo.

Boccin Custom Cycles: due presentazioni mondiali e cinque inedite special a MBE 2020

Fervono i preparativi dell’officina di Boccin Custom Cycles ad Eraclea. Il team, specializzato nella personalizzazione di Harley “pre Ottanta” e storico espositore della kermesse, è impegnato nella messa a punto di ben cinque special che impreziosiranno lo stand. Per due di esse è prevista una presentazione ufficiale nella giornata di venerdì 16 gennaio. La prima è un chopper, realizzato completamente a mano, su base Harley-Davidson Shovelhead del 1972: è di proprietà dello stesso Lorenzo “Boccin” e, assicurano i ragazzi di BCC, incarna completamente lo stile a cui ci ha abituato l’officina veneta, dunque cura maniacale del dettaglio, estetica ricercata, manifattura certosina. A seguire, verrà esposta al pubblico una special su meccanica Harley-Davidson Knucklehead del 1939: “È di una persona che più che cliente è un amico – ha spiegato Lorenzo – e per lui ci stiamo dedicando notte e giorno in un progetto radicale che ha previsto la ricostruzione da zero, in stile bobber. Ma non dico altro”.