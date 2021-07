Motor Bike Expo: nel 2022 torna l’edizione invernale

Gli organizzatori di Motor Bike Expo hanno confermato che l'edizione 2022 si svolgerà, come di consueto a gennaio, esattamente dal 13 al 16 gennaio, presso Veronafiere, nel consueto format indoor e outdoor

Solo pochi giorni fa è calato il sipario sull’edizione 2021 di Motor Bike Expo, ma gli organizzatori della fiera delle moto custom e special sono già al lavoro per quella dell’anno prossimo e la prima novità è, in realtà, un ritorno alle origini. MBE 2022, infatti, tornerà a svolgersi d’inverno e più esattamente dal 13 al 16 gennaio 2022.

Motor Bike Expo: l’edizione 2022 torna in inverno

La “special edition” di Motor Bike Expo che ha avuto luogo tra il 18 e il 20 giugno scorso ha riscosso notevole successo di pubblico e ha segnato la ripartenza dell’industria fieristica italiana (MBE 2021 è stata la prima fiera in Italia post pandemia). Insomma, il coraggio degli organizzatori è stato premiato e la formula che ha previsto uno svolgimento soprattutto nelle aree esterne di Veronafiere, con tanti test drive organizzati dalle Case costruttrici, ha permesso al pubblico di essere ancora più protagonista. Per l’anno prossimo, però, si tornerà all’antico: da MBE, infatti, hanno già annunciato le date date prossima edizione che si svolgerà dal 13 al 16 gennaio 2022, nel consueto format indoor e outdoor. La 14esima edizione in programma a Verona sarà l’appuntamento giusto per presentare i nuovi team, i piloti della nuova stagione, i campionati, i calendari dei circuiti per il settore sportivo.

Per il custom sarà l’occasione per le anteprime mondiali delle nuove special dei preparatori e per i vari concorsi e bike show che potranno tornare alla formula tradizionale che riem-pie i padiglioni di Veronafiere. Per il turismo, MBE è il riferimento per la presentazione di nuovi itinerari, progetti “welcome bikers”, iniziative di adventouring e viaggi all’avventura in moto. Per il visitatore, oltre a tutti questi contenuti, un’opportunità per acquistare accessori e abbigliamento in vista della nuova stagione. Se sarà finalmente permesso dalle normative anti covid, torneranno anche gli show esterni con stuntman, esibizioni e gare per un’ulteriore carica di adrenalina.