Motor Bike Expo: Olitema presenta la special Inception

Inception è stata realizzata per Olitema da Officine GP Design. Il CEO dell'azienda torinese ha commentato così il progetto: "Siamo usciti dai canoni creando una visione completamente nuova e aprendo il portale della dimensione, portando il design verso forme attuali ma allo stesso tempo non collocabili"

Motor Bike Expo, la kermesse dedicata alle due ruote che sta animando Veronafiere, è stata la sede prescelta per presentare Inception, la special firmata Olitema e Officine GP Design, realizzata su base MV Agusta Brutale che ora diventa una naked futurista che strizza l’occhio agli aspetti green.

Inception: il futuro a due ruote secondo Olitema

Luca Pozzato, CEO di Officine GP Design, ha raccontato così questo particolare progetto: “Inception non è solo una moto, ma il segnale che quello che non esiste e che in realtà può esistere. Possiamo credere nel cambiamento, guardare avanti attraverso nuove angolazioni soffermandoci su nuovi aspetti, possiamo cambiare le nostre consuetudini per migliorare il nostro stesso futuro. Con Inception siamo usciti dai canoni creando una visione completamente nuova e aprendo il portale della dimensione, portando il design verso forme attuali ma allo stesso tempo non collocabili“. La base di partenza è stata una MV Agusta Brutale 1000 a 4 cilindri, una moto sportiva che è stata evoluta verso un concetto che spazia dal fuori strada al motard passando per lo scrambler. In realtà si può solo definirla per quello che è: una “motorpiece”.

Dal punto di vista tecnico, l’intera scocca è stata realizzata a mano in alluminio. Gli pneumatici stradali hanno fatto spazio a gomme tassellate montate su cerchi a raggi realizzati da Jonich. La forcella rovesciata ha attacchi ricavati dal pieno e l’impianto frenante può contare su dischi Braking. Gli specchietti sono gli Stealth della Rizoma che ha fornito anche altri particolari dedicati. Il sound è garantito dallo scarico completo di collettore con terminale Hidroform di hpcorse. La sella, infine, è realizzata con pelle ecologica Foglizzo trattata con olio d’oliva.

“L’obiettivo che ci eravamo posti quando abbiamo incominciato a pensare a questa special era sì quello di stupire, ma senza dimenticare gli aspetti green, che da anni caratterizzano la nostra azienda – ha detto Gianni Rizzuto, presidente e CEO di Olitema -. Inception non è solo una moto spettacolare e aggressiva, è anche una chiave di lettura verso il cambiamento: di come sia possibile evolverci rimanendo noi stessi. È una bellissima metafora del nostro impegno nel realizzare lubrificanti ecologici alla portata di tutti per interpretare la mobilità green in modo semplice e vincente, anche su quelle #moto che non ti aspetteresti”.