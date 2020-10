Motrac 800, la moto orientale che si crede una MV Superveloce

Motrac 800 nasce con l'idea di assomigliare alla MV Superveloce 800, ma le prestazioni sono decisamente diverse, visto che il peso è da cruiser e il motore da 54 cavalli non può regalare grandi emozioni

Si chiama Motrac 800 la nuova moto che arriva da oriente, ma che tanto nuova in realtà non sembra, visto che le sue linee ricordato abbastanza da vicino un modello che ben consociamo: la MV Superveloce 800.

Motrac 800: le caratteristiche

Motrac è un brand che ha sede a Hong Kong e come spesso accade a quelle latitudini l’ispirazione per i nuovi modelli arriva dai modelli che accendono il mercato europeo. In questo caso, per realizzare la Motrac 800 i tecnici si sono (decisamente) ispirati al mondo MV. Le due moto, infatti, hanno somiglianza abbastanza evidente se non fosse che alla versione orientale marca quell’armonia e quel carattere che caratterizzano la Superveloce 800. Va detto che in Motrac non sono dei maestri dell’originalità, visto che in passato si sono già contraddistinti per avere presentato delle concept nelle aspirazioni che, nella realtà, erano delle versioni riviste, ma non migliorate, di ben più blasonate aziende.

Come se non bastasse, la Motrac 800 vive con una contraddizione evidente: ha un look sportivo, ma in realtà sotto la carena c’è un placido motore motore V2 raffreddato a liquido (già utilizzato per alcune custom) che era una potenza massima di soli 54 cavalli. Telaio e peso sono da maxi cruiser e per fermare questo gigante mascherato servono tutti i due dischi da 320 mm.