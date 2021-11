Motron Motorcycles: un nuovo brand per chi si avvicina alle due ruote

Motron Motorcycles fa part dell'universo KSR: la novità di fine anno si chiama Nomad 125, ed è una piccola naked che dovrebbe essere disponibile in Europa già nel primo trimestre del 2022. Tante le novità in arrivo l'anno prossimo

In questi giorni l’attenzione degli appassionati delle due ruote è stata tutta rivolta a EICMA e alle novità presentate dai grandi marchi. Ma c’è, in realtà, un mercato di brand emergenti che cerca di farsi spazio puntando soprattutto su mezzi di piccola cilindrata. È il caso di Motron Motorcycles.

Motron Motorcycles presenta la gamma 2022

Motron Motorcycles ha lacciato la sua gamma di scooter e moto, sia a combustione interna sia elettrici. Il portafoglio del nuovo marchio austriaco comprende modelli da 50 a 400cc di cilindrata, destinati al segmento entry-level e mid-size e modelli a propulsione elettrica con velocità massima di 45 km/h, una nuova alternativa nella classe L1e. I primi esemplari sono stati avvitati già a inizio anno e le 300 immatricolazioni effettuate fino a ora non sono nemmeno così poche. Motron Motorcycles è il marchio di KSR con il posizionamento più ampio e sarà sviluppato ulteriormente anche nel corso del prossimo anno, soprattutto in termini di cilindrata con i due modelli – Warrior 400 e la touring enduro X-Nord 400 – che saranno lanciati nella prima metà del 2022.

L’omologazione è attualmente in fase di completamento, quindi i dettagli dei dati tecnici vengono ancora tenuti nascosti. È stata, inoltre, ufficialmente presentata per la prima volta la naked sportiva chiamata Nomad 125, che dovrebbe essere disponibile in Europa già nel primo trimestre del 2022, spinta dal motore monocilindrico a quattro tempi da 124cc è in grado di erogare una potenza massima di 13 CV a 9.000 giri/min. La moto è caratterizzata da un design fatto di le linee dinamiche; il sistema di illuminazione con faro a forma di diamante e luci posteriori a LED, così come il grande display a LED di facile lettura sono solo alcuni dei punti salienti.