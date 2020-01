Mr. Martini incanta Motor Bike Expo con Arteria, la custom tutta cuore e passione

Mr Martini festeggia i 25 anni di attività con uno stand unico, l'Arena di Verona in versione custom fatta di tubi d'acciaio e bulloni, che ospita i migliori pezzi della sua collezione con due anteprime assolute: Arteria e Venticinque

Mr Martini incanta (ancora una volta) il pubblico di Motor Bike Expo con la sua ultima creazione: Arteria, la custom tutta cuore e passione. E per festeggiare i 25 anni di attività, il Cappellaio Matto delle due ruote, si è regalato la Venticinque.

Mr Martini Arteria: una moto che trasuda passione

Mr Martini, il Cappellaio Matto delle due ruote, è ormai un’istituzione nel settore del custom. e ha deciso di festeggiare in quarto di secolo di attività con una moto che è una vera e propria opera d’arte, Arteria. Questo capolavoro si basa su una Triumph tre cilindri e racchiude diversi elementi tipici della mano di Mr Martini come, ad esempio, i diversi richiamo agli anni Sessanta. La moto, esposta, all’interno di uno stand che è una trasposizione custom dell’Arena di Verona, vuole essere una rappresentazione della passione che sta dietro al lavoro del customizzatore, al suo impegno dietro al banco di lavoro. Tra le caratteristiche dobbiamo segnare le suggestioni al mondo endurance date dall’importante capolino e la presenza del colore rosso della sella, sui cerci e su tanti altri dettagli che ben si spossa con la finitura a specchio del del telaietto posteriore. La moto è omologata per l’uso stradale (le frecce sono state tolte per questioni fotografiche) e può essere fornita anche in versione biposto.

Mr Martini: la storia di un mito del custom

Mr Martini inizia la sua attività nel 1994 quando presenta sul mercato la sua prima special. Da allora è trascorso un quarto di secolo e la sua esperienza nel settore è diventata una garanzia. Mr Martini 25th Anniversary è l’evento che ha celebrato il primo importante traguardo della sua storia. Motor Bike Expo non poteva essere occasione migliore per presentare un altro pezzo unico, Venticinque, visionaria come lui, che racconta tramite due display integrati alla carenatura della moto i venticinque anni di attività. Questa Special è parte dell’installazione ospitata nel suo spazio, un percorso espositivo che ha mostrato a tutti i presenti le 24 moto più rappresentative del suo impegno. “La vera bellezza si vede nel tempo, non si riconosce nelle mode di oggi“, afferma Mr Martini. Se Nicola Martini si occupa di moto da un quarto di secolo, il suo brand Mr Martini come lo conosciamo oggi è nato nel 2003. La sua attività non si è fermata solo alle due ruote, ma con il suo showroom in perfetto stile inglese e il proprio laboratorio è diventato un’icona di riferimento nel motociclismo a 360°.

Negli anni è stato un susseguirsi di nuove avventure, prima il ristorante Special Mr Martini, che gli ha dato la possibilità di accogliere gli appassionati unendo la passione per le due ruote a quella per la cucina di qualità, successivamente sono nate le collezioni di abbigliamento in stile pop, per passare in seguito al mondo dell’interior con il progetto BigSuite ma le avventure non sono finite qui. “Non è stato semplice – dice Mr Martini – dovevo esprimere tutto in una motocicletta“. Beh, può stare tranquillo: c’è riuscito molto bene.