Multistrada V4 Rally: la Ducati dedicata ai grandi viaggiatori

La nuova Ducati Multistrada V4 Rally è pensata per i viaggiatori più esigenti, che vogliono raggiungere le destinazioni più lontane, anche in coppia, senza fermarsi davanti a nulla

Nel terzo episodio della Ducati World Première web series 2023 la Casa di Borgo Panigale ha presentato agli appassionati la nuova Multistrada V4 Rally, la Ducati che si rivolge agli amanti dei grandi viaggi: un’inarrestabile compagna di avventure, con la quale conquistare luoghi inesplorati, raggiungendoli con il massimo comfort. La moto con cui esplorare il mondo, senza fermarsi davanti a nulla, da soli o in coppia.

Ducati Multistrada V4 Rally: le caratteristiche

Con la Rally, Ducati porta a un livello ancora superiore lo spirito globetrotter di Multistrada V4, grazie a un miglior comfort per pilota e passeggero, alla maggiore autonomia e a una più marcata attitudine per il fuoristrada . Il risultato è una moto a suo agio sulle strade sterrate come nelle metropoli moderne: la scelta perfetta per chi desidera raggiungere ogni destinazione con la massima comodità e sicurezza, senza sacrificare le emozioni di guida tipiche di Ducati. E come su tutta la famiglia Multistrada V4 le prestazioni (170 CV), l’affidabilità e i costi di gestione (Intervalli di manutenzione ogni 60.000 km e Oil Service ogni 15.000 km/24 mesi) sono eccellenti. Tenendo fede al suo nome, la Multistrada V4 nel modello “Rally” è una moto che migliora ulteriormente la sua capacità di affrontare tutte le strade, in particolare quelle non asfaltate.

Questa Multistrada può infatti contare su sospensioni semiattive dall’escursione maggiorata a 200 mm che garantiscono una luce a terra superiore, su un inedito Power Mode dedicato al fuoristrada , su pedane pilota più ampie, con profilo più marcato e inserto in gomma rimovibile e sulla strategia di controllo Skyhook DSS EVO, ancora più precisa ed efficiente in questo modello. La Multistrada V4 Rally è dotata inoltre di funzionalità Autoleveling, che garantisce un assetto costante al variare della configurazione pilota, passeggero e bagagli, in modo da mantenere sempre invariate le caratteristiche del veicolo. L’attitudine al fuoristrada aumenta con la Multistrada V4 Rally grazie anche a cerchi a raggi alleggeriti di serie e a protezioni motore rinforzate.

Con il nuovo serbatoio in alluminio da 30 litri, che si integra armonicamente nelle forme muscolose ed eleganti della moto, è possibile aumentare le distanze percorribili tra un rifornimento e il successivo: la nuova Multistrada V4 Rally è così pronta ad affrontare anche le strade più remote. La Multistrada V4 Rally è la moto ideale per viaggiare in coppia ed è stata pensata per portare al massimo livello il comfort del pilota e del suo compagno di viaggio. In questo senso è stato ridisegnato il parabrezza (maggiorato di 40 mm in altezza e 20 mm in larghezza), il codino è stato allungato e l’attacco valigie arretrato per offrire maggior spazio nella zona gambe al passeggero, che può contare anche su pedane con inserto in gomma maggiorato per ridurre il livello di vibrazioni trasmesse.

Inoltre, grazie alla disponibilità di selle di altezze diverse sia per il pilota che per il passeggero e del kit di sospensioni ribassate, la Multistrada V4 Rally può essere personalizzata per adattarsi a qualunque configurazione di coppia. La funzione Minimum Preload consente al pilota di “abbassare” la moto nelle fermate e nella marcia a bassa velocità, riducendo al minimo il precarico dell’ammortizzatore. La Multistrada V4 Rally fa un ulteriore passo avanti in termini di facilità di utilizzo introducendo la funzione Easy Lift che, attraverso l’apertura dell’idraulica delle sospensioni al key-on, riduce lo sforzo necessario per il sollevamento della moto dal cavalletto laterale grazie alla compressione di forcella e ammortizzatore.

La Multistrada V4 è stata la prima moto al mondo equipaggiata con un sistema radar anteriore e posteriore a supporto dei sistemi di Cruise Control Adattivo (ACC), che rende la guida meno affaticante sulle lunghe tratte stradali, e Blind Spot Detection (BSD), che segnala la presenza di veicoli in avvicinamento nell’angolo cieco degli specchietti.

Il cruscotto TFT a colori da 6,5 pollici offre le funzionalità di navigazione cartografica grazie all’applicazione Ducati Connect, che supporta l’uso del telefono anche per rispondere a chiamate o ascoltare musica, utilizzando un casco dotato di sistema interfono. A ulteriore supporto della sicurezza attiva, la Multistrada V4 Rally integra anche l’ABS Cornering, che permette di sfruttare la potenza frenante del suo impianto anche in piega, le Ducati Cornering Lights (DCL), che migliorano la visibilità notturna illuminando l’interno curva, Ducati Wheelie Control (DWC) e Ducati Traction Control (DTC).

Questi sistemi utilizzano la piattaforma inerziale (IMU) per ottimizzare l’intervento in base all’angolo di piega e di beccheggio del veicolo. Per sfruttare al meglio le potenzialità di Multistrada V4 in ogni contesto, Ducati ha sviluppato quattro Riding Mode (Sport, Touring, Urban ed Enduro), che su Multistrada V4 Rally vedono un’importante evoluzione della modalità Enduro . Selezionando il Riding Mode Enduro si attiva un Power Mode dedicato, che limita la potenza a 114 CV con una risposta dinamica e diretta. Il DSS Evolution si predispone per la guida in off-road indicando con un’icona specifica, raffigurante un casco da fuoristrada, il load mode. Il DTC passa a un livello inferiore di intervento e il DWC viene disattivato. Viene disattivato anche L’ABS sulla ruota posteriore e sono inibite la funzionalità cornering e il rilevamento del sollevamento del posteriore per adattarsi all’impiego in fuoristrada.

Ducati Multistrada V4 Rally: quanto costa

Il motore è l V4 Granturismo da 1.158 cm3 che eroga 170 CV d potenza a 10.750 giri e 121 Nm di coppa massima a 8.750 giri, con una curva di coppia particolarmente lineare per garantire una risposta fluida e progressiva a tutti i regimi. Le prestazioni di questo motore, associate al suo peso totale di soli 66,7 kg, permettono al V4 Granturismo di confermarsi il riferimento di categoria per potenza e leggerezza. Questi numeri si uniscono a soluzioni tecniche raffinate, come l’albero motore controrotante, derivato dall’esperienza maturata da Ducati Corse in MotoGP, che lavora “contro” l’inerzia giroscopica delle ruote, ma anche le curve di coppia dedicate ad ogni singolo rapporto per unire fluidità di erogazione ai bassi regimi, robustezza della coppia ai medi e potenza agli alti.