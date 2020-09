MV Agusta all’assalto della Cina con QJ-Motor Co

L’accordo tra MV Agusta e QJ-Motor Co, almeno inizialmente, riguarderà la distribuzione di modelli della Casa attraverso l’imponente rete nazionale di concessionari QJ, che garantirà ai clienti cinesi i più alti standard di assistenza

MV Agusta sta cercando di ampliare sempre di più i propri orizzonti commerciali e per questo ha annunciato la nascita di una nuova strategica partnership con QJ-Motor Co ( uno dei più importanti produttori e distributori sul mercato cinese delle due ruote) per la distribuzione delle moto del proprio marchio in Cina.

MV Agusta na all’assalto della Cina

L’accordo tra MV Agusta e QJ-Motor Co, almeno inizialmente, riguarderà la distribuzione di modelli della Casa attraverso l’imponente rete nazionale di concessionari QJ, che garantirà ai clienti cinesi i più alti standard di assistenza. In una seconda fase la collaborazione si svilupperà anche sul piano industriale. I dettagli si stanno definendo in questi giorni. Dopo il successo della fase di lancio, in collaborazione con Fekon Co il cui contributo è stato fondamentale nell’introduzione delle moto MV Agusta in Cina, QJ rileverà ora i sette negozi monomarca esistenti, coi relativi centri assistenza, espandendo la rete vendita con ulteriori 21 negozi nell’arco di 12 mesi, con lo scopo di accrescere rapidamente e in modo significativo la presenza e la visibilità di MV Agusta sul mercato cinese.

QJ ha una considerevole esperienza del settore e non è nuova alla gestione di marchi internazionali di prestigio. “Sono lieto di questo accordo con QJ per la seconda fase della nostra espansione su mercato cinese. È un progetto a lungo termine molto ambizioso che renderà, nei prossimi 5 anni, MV Agusta il primo marchio motociclistico italiano premium in Cina. QJ è uno dei primi operatori globali in termini di dimensioni, presenza su mercato e standard qualitativi. Sono sicuro che con un alleato così solido raggiungeremo, e possibilmente supereremo tutti i nostri obiettivi molto rapidamente. Stiamo inoltre sviluppando un’importante collaborazione sul fronte industriale, di cui parleremo molto presto“, ha dichiarato Timur Sardarov, CEO di MV Agusta.